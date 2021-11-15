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Власти КЧР выделили 1,8 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Власти КЧР выделили 1,8 млрд рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Власти КЧР выделили 1,8 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Власти Карачаево-Черкесии дополнительно предусмотрели в бюджете республики на борьбу с COVID-19 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:27
2021-11-15T13:27
2021-11-15T13:27
карачаево-черкесская республика
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии дополнительно предусмотрели в бюджете республики на борьбу с COVID-19 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.Большая часть средств пойдет на закупку лекарств для стационарного лечения пациентов с COVID-19, а также выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам.Как сообщили в пресс-службе главы республики, на дополнительные ассигнования закупят также концентраторы кислорода производительностью более тысячи литров в минуту каждый.Средства также пойдут на приобретение расходного материала для лабораторий, что отразится на скорости подготовки ПЦР-тестов; установку кислородных станций на территории двух госпиталей в КЧР - на базе Черкесской и Усть-Джегутинской городских больниц.Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии ан сегодняшний день составляет 28721. Из них 24965 человек выздоровели, 837 человек скончались от коронавируса. 867 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение амбулаторно.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости.
Власти Карачаево-Черкесии
дополнительно предусмотрели в бюджете республики на борьбу с COVID-19 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.
Большая часть средств пойдет на закупку лекарств для стационарного лечения пациентов с COVID-19, а также выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, на дополнительные ассигнования закупят также концентраторы кислорода производительностью более тысячи литров в минуту каждый.
Средства также пойдут на приобретение расходного материала для лабораторий, что отразится на скорости подготовки ПЦР-тестов; установку кислородных станций на территории двух госпиталей в КЧР - на базе Черкесской и Усть-Джегутинской городских больниц.
Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии ан сегодняшний день составляет 28721. Из них 24965 человек выздоровели, 837 человек скончались от коронавируса. 867 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение амбулаторно.