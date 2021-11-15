Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211115/byudzhet-1759109169.html
Власти КЧР выделили 1,8 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Власти КЧР выделили 1,8 млрд рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Власти КЧР выделили 1,8 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Власти Карачаево-Черкесии дополнительно предусмотрели в бюджете республики на борьбу с COVID-19 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:27
2021-11-15T13:27
карачаево-черкесская республика
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg
ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии дополнительно предусмотрели в бюджете республики на борьбу с COVID-19 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.Большая часть средств пойдет на закупку лекарств для стационарного лечения пациентов с COVID-19, а также выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам.Как сообщили в пресс-службе главы республики, на дополнительные ассигнования закупят также концентраторы кислорода производительностью более тысячи литров в минуту каждый.Средства также пойдут на приобретение расходного материала для лабораторий, что отразится на скорости подготовки ПЦР-тестов; установку кислородных станций на территории двух госпиталей в КЧР - на базе Черкесской и Усть-Джегутинской городских больниц.Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии ан сегодняшний день составляет 28721. Из них 24965 человек выздоровели, 837 человек скончались от коронавируса. 867 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756664077.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f3f340abe631a691cbd77091b08e7703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
13:27 15.11.2021
 

Власти КЧР выделили 1,8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии дополнительно предусмотрели в бюджете республики на борьбу с COVID-19 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.
Большая часть средств пойдет на закупку лекарств для стационарного лечения пациентов с COVID-19, а также выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, на дополнительные ассигнования закупят также концентраторы кислорода производительностью более тысячи литров в минуту каждый.
Средства также пойдут на приобретение расходного материала для лабораторий, что отразится на скорости подготовки ПЦР-тестов; установку кислородных станций на территории двух госпиталей в КЧР - на базе Черкесской и Усть-Джегутинской городских больниц.
Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии ан сегодняшний день составляет 28721. Из них 24965 человек выздоровели, 837 человек скончались от коронавируса. 867 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение амбулаторно.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 13:20Карачаево-Черкесская Республика
Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Лента новостейМолния
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"