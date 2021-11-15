https://ria.ru/20211115/byudzhet-1759069826.html

Почти 77% бюджета Воронежской области направят на социальную сферу

Почти 77% бюджета Воронежской области направят на социальную сферу - РИА Новости, 15.11.2021

Почти 77% бюджета Воронежской области направят на социальную сферу

Порядка 77% бюджета Воронежской области 2022 года будет направлено на решение вопросов социальной сферы, говорится в сообщении областной думы. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:55

2021-11-15T10:55

2021-11-15T11:09

воронежская область

общество

воронежская область

воронежская областная дума

владимир нетесов

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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 77% бюджета Воронежской области 2022 года будет направлено на решение вопросов социальной сферы, говорится в сообщении областной думы.Представители комитетов социального блока Воронежской областной думы провели "нулевые" чтения бюджета региона и территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год."Наша задача — принять сбалансированный по всем параметрам бюджет, в рамках которого мы выполним все социальные обязательства перед гражданами. И это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии. Воронежцы должны быть уверены, что и в такой сложной ситуации мы не просто можем сохранить, но и по некоторым статьям значительно увеличить финансирование", — подчеркнул перед началом обсуждения председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, обсуждение параметров бюджета проходит в открытой и конструктивной обстановке. Как отмечает облдума, это позволяет уже на предварительном этапе снять все спорные вопросы и подготовить четко выверенный проект главного финансового документа региона с учетом всех поступивших от депутатского корпуса и экспертного сообщества замечаний и предложений."Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год с учетом федеральных средств запланирован в сумме 139,5 миллиарда рублей, расходы — 142,7 миллиарда рублей. Сохранится социальная направленность бюджета. Из общего объема средств 76,6% будет направлено на решение вопросов социальной сферы", - сообщает заксобрание.Приоритетом останется реализация президентских указов в части заработной платы отдельных категорий сотрудников, а также реализация нацпроектов. Особое внимание будет уделяться финансированию сферы здравоохранения. Здесь планируется использовать четыре источника финансирования: средства областного и федерального бюджетов, Фонда обязательного медицинского страхования и доходы от платных медицинских услуг. Кроме того, уже зарезервированы средства на финансирование работы по противодействию коронавирусной инфекции.По итогам рассмотрения проекта закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" контрольно-счетная палата региона рекомендовала его для принятия в первом чтении. Депутаты Воронежской облдумы в целом одобрили проект.Также парламентарии заслушали доклад первого заместителя директора ТФОМС Воронежской области Михаила Гладышева "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам обсуждения документ также был поддержан.

https://ria.ru/20211022/voronezh-1755851517.html

https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755832057.html

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общество, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов