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Воронежская область
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Почти 77% бюджета Воронежской области направят на социальную сферу
Почти 77% бюджета Воронежской области направят на социальную сферу - РИА Новости, 15.11.2021
Почти 77% бюджета Воронежской области направят на социальную сферу
Порядка 77% бюджета Воронежской области 2022 года будет направлено на решение вопросов социальной сферы, говорится в сообщении областной думы. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:55
2021-11-15T11:09
воронежская область
общество
воронежская область
воронежская областная дума
владимир нетесов
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 77% бюджета Воронежской области 2022 года будет направлено на решение вопросов социальной сферы, говорится в сообщении областной думы.Представители комитетов социального блока Воронежской областной думы провели "нулевые" чтения бюджета региона и территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год."Наша задача — принять сбалансированный по всем параметрам бюджет, в рамках которого мы выполним все социальные обязательства перед гражданами. И это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии. Воронежцы должны быть уверены, что и в такой сложной ситуации мы не просто можем сохранить, но и по некоторым статьям значительно увеличить финансирование", — подчеркнул перед началом обсуждения председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, обсуждение параметров бюджета проходит в открытой и конструктивной обстановке. Как отмечает облдума, это позволяет уже на предварительном этапе снять все спорные вопросы и подготовить четко выверенный проект главного финансового документа региона с учетом всех поступивших от депутатского корпуса и экспертного сообщества замечаний и предложений."Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год с учетом федеральных средств запланирован в сумме 139,5 миллиарда рублей, расходы — 142,7 миллиарда рублей. Сохранится социальная направленность бюджета. Из общего объема средств 76,6% будет направлено на решение вопросов социальной сферы", - сообщает заксобрание.Приоритетом останется реализация президентских указов в части заработной платы отдельных категорий сотрудников, а также реализация нацпроектов. Особое внимание будет уделяться финансированию сферы здравоохранения. Здесь планируется использовать четыре источника финансирования: средства областного и федерального бюджетов, Фонда обязательного медицинского страхования и доходы от платных медицинских услуг. Кроме того, уже зарезервированы средства на финансирование работы по противодействию коронавирусной инфекции.По итогам рассмотрения проекта закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" контрольно-счетная палата региона рекомендовала его для принятия в первом чтении. Депутаты Воронежской облдумы в целом одобрили проект.Также парламентарии заслушали доклад первого заместителя директора ТФОМС Воронежской области Михаила Гладышева "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам обсуждения документ также был поддержан.
https://ria.ru/20211022/voronezh-1755851517.html
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общество, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов
10:55 15.11.2021 (обновлено: 11:09 15.11.2021)
 
Почти 77% бюджета Воронежской области направят на социальную сферу

Почти 77% бюджета Воронежской области в 2022 году направят на социальную сферу

© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной ДумыЗаседание Воронежской областной Думы
Заседание Воронежской областной Думы
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 77% бюджета Воронежской области 2022 года будет направлено на решение вопросов социальной сферы, говорится в сообщении областной думы.
Представители комитетов социального блока Воронежской областной думы провели "нулевые" чтения бюджета региона и территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год.
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной ДумыЗаседание Воронежской областной Думы
Заседание Воронежской областной Думы
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы
Заседание Воронежской областной Думы
"Наша задача — принять сбалансированный по всем параметрам бюджет, в рамках которого мы выполним все социальные обязательства перед гражданами. И это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии. Воронежцы должны быть уверены, что и в такой сложной ситуации мы не просто можем сохранить, но и по некоторым статьям значительно увеличить финансирование", — подчеркнул перед началом обсуждения председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, обсуждение параметров бюджета проходит в открытой и конструктивной обстановке. Как отмечает облдума, это позволяет уже на предварительном этапе снять все спорные вопросы и подготовить четко выверенный проект главного финансового документа региона с учетом всех поступивших от депутатского корпуса и экспертного сообщества замечаний и предложений.
"Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год с учетом федеральных средств запланирован в сумме 139,5 миллиарда рублей, расходы — 142,7 миллиарда рублей. Сохранится социальная направленность бюджета. Из общего объема средств 76,6% будет направлено на решение вопросов социальной сферы", - сообщает заксобрание.
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В Воронежской области увеличат финансирование здравоохранения
Приоритетом останется реализация президентских указов в части заработной платы отдельных категорий сотрудников, а также реализация нацпроектов. Особое внимание будет уделяться финансированию сферы здравоохранения. Здесь планируется использовать четыре источника финансирования: средства областного и федерального бюджетов, Фонда обязательного медицинского страхования и доходы от платных медицинских услуг. Кроме того, уже зарезервированы средства на финансирование работы по противодействию коронавирусной инфекции.
По итогам рассмотрения проекта закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" контрольно-счетная палата региона рекомендовала его для принятия в первом чтении. Депутаты Воронежской облдумы в целом одобрили проект.
Также парламентарии заслушали доклад первого заместителя директора ТФОМС Воронежской области Михаила Гладышева "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам обсуждения документ также был поддержан.
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В Воронежской области увеличат финансирование образования
 
Воронежская областьОбществоВоронежская областьВоронежская областная ДумаВладимир Нетесов
 
 
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