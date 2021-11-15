https://ria.ru/20211115/brakonerstvo-1759128035.html

В Якутии завели дело на сотрудников правоохранительных органов

В Якутии завели дело на сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 15.11.2021

В Якутии завели дело на сотрудников правоохранительных органов

Дело о незаконной охоте на территории ресурсного резервата "Сюгджэр" после добычи 12 туш дикого северного оленя возбуждено в Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:54

2021-11-15T14:54

2021-11-15T17:08

происшествия

нюрбинский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Дело о незаконной охоте на территории ресурсного резервата "Сюгджэр" после добычи 12 туш дикого северного оленя возбуждено в Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее местные власти сообщали о попавшихся браконьерах и их добыче в ходе рейда в особо охраняемой природной зоне в Нюрбинском районе Якутии, причем "при проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", отмечало Минэкологии."Прокуратура Нюрбинского района признала законным и обоснованным возбуждение дознавателем ОМВД по Нюрбинскому району уголовного дела по факту незаконной охоты, совершенной с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой территории", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что, предварительно, выявлен факт незаконной добычи 12 туш дикого северного оленя с обнаружением базы охотников."Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль, в настоящее время оно для дальнейшего расследования передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по республике Саха (Якутия)", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210505/brakonery-1731218857.html

https://ria.ru/20210806/zhivotnye-1744714126.html

нюрбинский район

республика саха (якутия)

россия

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происшествия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия