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https://ria.ru/20211115/brakonerstvo-1759128035.html
В Якутии завели дело на сотрудников правоохранительных органов
В Якутии завели дело на сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 15.11.2021
В Якутии завели дело на сотрудников правоохранительных органов
Дело о незаконной охоте на территории ресурсного резервата "Сюгджэр" после добычи 12 туш дикого северного оленя возбуждено в Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:54
2021-11-15T17:08
происшествия
нюрбинский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Дело о незаконной охоте на территории ресурсного резервата "Сюгджэр" после добычи 12 туш дикого северного оленя возбуждено в Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее местные власти сообщали о попавшихся браконьерах и их добыче в ходе рейда в особо охраняемой природной зоне в Нюрбинском районе Якутии, причем "при проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", отмечало Минэкологии."Прокуратура Нюрбинского района признала законным и обоснованным возбуждение дознавателем ОМВД по Нюрбинскому району уголовного дела по факту незаконной охоты, совершенной с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой территории", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что, предварительно, выявлен факт незаконной добычи 12 туш дикого северного оленя с обнаружением базы охотников."Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль, в настоящее время оно для дальнейшего расследования передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по республике Саха (Якутия)", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20210505/brakonery-1731218857.html
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нюрбинский район
республика саха (якутия)
россия
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происшествия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
14:54 15.11.2021 (обновлено: 17:08 15.11.2021)
 
В Якутии завели дело на сотрудников правоохранительных органов

В Якутии завели дело о незаконной охоте на сотрудников правоохранительных органов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Дело о незаконной охоте на территории ресурсного резервата "Сюгджэр" после добычи 12 туш дикого северного оленя возбуждено в Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее местные власти сообщали о попавшихся браконьерах и их добыче в ходе рейда в особо охраняемой природной зоне в Нюрбинском районе Якутии, причем "при проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", отмечало Минэкологии.
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"Прокуратура Нюрбинского района признала законным и обоснованным возбуждение дознавателем ОМВД по Нюрбинскому району уголовного дела по факту незаконной охоты, совершенной с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой территории", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что, предварительно, выявлен факт незаконной добычи 12 туш дикого северного оленя с обнаружением базы охотников.
"Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль, в настоящее время оно для дальнейшего расследования передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по республике Саха (Якутия)", - добавили в прокуратуре.
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ПроисшествияНюрбинский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
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