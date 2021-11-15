https://ria.ru/20211115/bolgariya-1759195676.html
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии - РИА Новости, 15.11.2021
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии
Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, побеждает на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,65% голосов после... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:31
2021-11-15T20:31
2021-11-15T20:44
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болгарская социалистическая партия
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СОФИЯ, 15 ноя – РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, побеждает на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,65% голосов после обработки 99,51% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.На втором месте располагается правая коалиция ГЕРБ-СДС, которую поддержали 22,8% избирателей.За ней следует Движение за права и свободы, отстаивающее интересы турецкого меньшинства, с 12,92%.Далее идет Болгарская социалистическая партия, набирающая 10,26%, и популистская партия "Есть такой народ", за которую отдали свои голоса 9,52% избирателей.Кроме того, четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают правоцентристская коалиция "Демократическая Болгария" (6,34%) и националистическая партия "Возрождение" (4,86%).Парламентские выборы и выборы президента прошли в Болгарии 14 ноября. Отличительной их чертой стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.
https://ria.ru/20211115/bolgariya-1759195328.html
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в мире, выборы, болгария, болгарская социалистическая партия
20:31 15.11.2021 (обновлено: 20:44 15.11.2021)
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии
Партия "Продолжаем перемены" лидирует в Болгарии после обработки 99,51% бюллетеней