Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/bolgariya-1759195676.html
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии - РИА Новости, 15.11.2021
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии
Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, побеждает на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,65% голосов после... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:31
2021-11-15T20:44
в мире
выборы
болгария
болгарская социалистическая партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149089/92/1490899298_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_978327ddb88acf8816d9446232b35e97.jpg
СОФИЯ, 15 ноя – РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, побеждает на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,65% голосов после обработки 99,51% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.На втором месте располагается правая коалиция ГЕРБ-СДС, которую поддержали 22,8% избирателей.За ней следует Движение за права и свободы, отстаивающее интересы турецкого меньшинства, с 12,92%.Далее идет Болгарская социалистическая партия, набирающая 10,26%, и популистская партия "Есть такой народ", за которую отдали свои голоса 9,52% избирателей.Кроме того, четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают правоцентристская коалиция "Демократическая Болгария" (6,34%) и националистическая партия "Возрождение" (4,86%).Парламентские выборы и выборы президента прошли в Болгарии 14 ноября. Отличительной их чертой стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.
https://ria.ru/20211115/bolgariya-1759195328.html
https://ria.ru/20211114/kvitantsiya-1759025697.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149089/92/1490899298_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d3790c44af500bf9b7a6a2aa93a0095f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, выборы, болгария, болгарская социалистическая партия
20:31 15.11.2021 (обновлено: 20:44 15.11.2021)
 
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии

Партия "Продолжаем перемены" лидирует в Болгарии после обработки 99,51% бюллетеней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты на одной из улиц в Софии перед парламентскими выборами в Болгарии
Агитационные плакаты на одной из улиц в Софии перед парламентскими выборами в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОФИЯ, 15 ноя – РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, побеждает на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,65% голосов после обработки 99,51% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.
На втором месте располагается правая коалиция ГЕРБ-СДС, которую поддержали 22,8% избирателей.
Парламентские выборы в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
20:26
Действующий президент Болгарии лидирует в первом туре выборов
За ней следует Движение за права и свободы, отстаивающее интересы турецкого меньшинства, с 12,92%.
Далее идет Болгарская социалистическая партия, набирающая 10,26%, и популистская партия "Есть такой народ", за которую отдали свои голоса 9,52% избирателей.
Кроме того, четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают правоцентристская коалиция "Демократическая Болгария" (6,34%) и националистическая партия "Возрождение" (4,86%).
Парламентские выборы и выборы президента прошли в Болгарии 14 ноября. Отличительной их чертой стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 20:18
В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании
 
В миреВыборыБолгарияБолгарская социалистическая партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
00:40В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа
Лента новостейМолния
На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа