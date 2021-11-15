https://ria.ru/20211115/bolgariya-1759195328.html
Действующий президент Болгарии лидирует в первом туре выборов
Действующий президент Болгарии лидирует в первом туре выборов - РИА Новости, 15.11.2021
Действующий президент Болгарии лидирует в первом туре выборов
Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 49,45 процента голосов на выборах в Болгарии по результатам обработки 99,51 процента бюллетеней, сообщила... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:26
2021-11-15T20:26
2021-11-15T21:19
в мире
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болгария
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СОФИЯ, 15 ноя — РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 49,45 процента голосов на выборах в Болгарии по результатам обработки 99,51 процента бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).Данного показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому 21 ноября состоится второй тур, в котором Радеву будет противостоять представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,85 процента избирателей.Третье место занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы, который набрал 11,51 процента.Далее следуют лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали голоса 3,92 процента избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов с 3,65 процента.В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая не достигла 40 процентов.
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в мире, выборы, болгария, румен радев
20:26 15.11.2021 (обновлено: 21:19 15.11.2021)
Действующий президент Болгарии лидирует в первом туре выборов
Президент Болгарии набирает 49,45% голосов в первом туре после обработки 99,51% бюллетеней
СОФИЯ, 15 ноя — РИА Новости.
Действующий президент Болгарии Румен Радев
получает 49,45 процента голосов на выборах в Болгарии по результатам обработки 99,51 процента бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Данного показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому 21 ноября состоится второй тур, в котором Радеву будет противостоять представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,85 процента избирателей.
Третье место занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы, который набрал 11,51 процента.
Далее следуют лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали голоса 3,92 процента избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов с 3,65 процента.
В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.
Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая не достигла 40 процентов.