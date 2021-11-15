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Бизнес Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов вырос на 43%
Бизнес Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов вырос на 43% - РИА Новости, 15.11.2021
Бизнес Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов вырос на 43%
Портфель Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов за первое полугодие 2021 года вырос до 7,3 триллиона рублей, что на 43% больше аналогичного... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:24
2021-11-15T12:24
2021-11-15T12:24
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Портфель Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов за первое полугодие 2021 года вырос до 7,3 триллиона рублей, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает кредитное учреждение.При этом среднеквартальные остатки средств клиентов до востребования увеличились во втором квартале на 48%, что позволило банковскому сопровождению стать одним из основных источников пополнения ликвидности в Газпромбанке.Объем рассмотренных Газпромбанком платежей по отдельным счетам вырос на 85% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Применение банковского сопровождения в первом полугодии позволило выявить и предотвратить нецелевые платежи на сумму 75 миллиардов рублей.В банке отметили, что новым трендом становится банковское сопровождение фондов капремонта для контроля расходов подрядных организаций при проведении работ.Портфель банковского сопровождения инфраструктурных проектов увеличился на 20%, превысив 630 миллиардов рублей. "Перспективным направлением является банковское сопровождение проектов атомной отрасли благодаря сотрудничеству с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), использующей современные подходы при строительстве объектов", - добавили в банке.Банковское сопровождение также активно применяется при реализации инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли: обустройстве месторождений в ЯНАО и Сибири, создании новых высокотехнологичных производств по переработке углеводородного сырья, получению сжиженного природного газа, в проектах газификации регионов.
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новости компаний - экономика, газпромбанк
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Портфель Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов за первое полугодие 2021 года вырос до 7,3 триллиона рублей, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает кредитное учреждение.
При этом среднеквартальные остатки средств клиентов до востребования увеличились во втором квартале на 48%, что позволило банковскому сопровождению стать одним из основных источников пополнения ликвидности в Газпромбанке
.
Объем рассмотренных Газпромбанком платежей по отдельным счетам вырос на 85% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Применение банковского сопровождения в первом полугодии позволило выявить и предотвратить нецелевые платежи на сумму 75 миллиардов рублей.
"Рост портфеля контрактов был обеспечен как за счет привлечения новых клиентов, так и благодаря развитию отношений с компаниями, которые уже используют данный инструмент. Портфель строительных контрактов вырос благодаря развитию практики банковского сопровождения проектов в сфере энергетики, а также активному применению инструмента при реализации проектов строительства жилой недвижимости (портфель девелоперских проектов вырос на 130%, до 158 миллиардов рублей)", - говорится в сообщении.
В банке отметили, что новым трендом становится банковское сопровождение фондов капремонта для контроля расходов подрядных организаций при проведении работ.
Портфель банковского сопровождения инфраструктурных проектов увеличился на 20%, превысив 630 миллиардов рублей. "Перспективным направлением является банковское сопровождение проектов атомной отрасли благодаря сотрудничеству с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), использующей современные подходы при строительстве объектов", - добавили в банке.
Банковское сопровождение также активно применяется при реализации инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли: обустройстве месторождений в ЯНАО и Сибири, создании новых высокотехнологичных производств по переработке углеводородного сырья, получению сжиженного природного газа, в проектах газификации регионов.
"Рост портфеля по итогам первого полугодия превосходит наши ожидания – компании продолжают активно внедрять банковское сопровождение контрактов, что связано с запросом на оптимизацию финансовой и закупочной политики, стремлением к повышению прозрачности при реализации инвестиционных программ, а также развитием технологий и сервисов банковского сопровождения в Газпромбанке. Текущий результат подтверждает намерение наших клиентов реализовывать инвестиционные проекты высокими темпами, несмотря на пандемию", - приводится в сообщении комментарий исполнительного вице-президента – начальника департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олега Мельникова.