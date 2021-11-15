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Эксперт назвал главные факторы роста стоимости биткоина в ближайшее время
Эксперт назвал главные факторы роста стоимости биткоина в ближайшее время - РИА Новости, 15.11.2021
Эксперт назвал главные факторы роста стоимости биткоина в ближайшее время
Запуск новых криптофондов, низкая волатильность, а также восприятие биткоина как защиты денежных средств от инфляции подтолкнут стоимость самой популярной... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:03
2021-11-15T14:03
экономика
сша
биткоин
восточная европа
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск новых криптофондов, низкая волатильность, а также восприятие биткоина как защиты денежных средств от инфляции подтолкнут стоимость самой популярной криптовалюты к новым максимумам, такое мнение высказал РИА Новости директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.К 12.43 мск биткоин на Binance дорожает на 2,25% за сутки, до 65 850 долларов. При этом на торгах 10 ноября котировки биткоина достигли нового исторического максимума на отметке 69 тысяч долларов."Уровень инфляции в США в октябре достиг тревожную отметку 6,2%, а биткоин на прошлой неделе обновил ценовой максимум. Это снова свидетельство того, что рынок вышел на поиск актива, который защитит инвесторов от растущей инфляции. Сейчас внимание сосредоточено на возможном запуске новых биржевых фондов (ETF), в частности, от Grayscale Investments и BlockFi, который подтолкнет биткоин к новым максимумам", - поясняет Костарев.Эксперт добавляет, что в последнюю неделю на рынке криптовалют наблюдалась консолидация цен, а уровень волатильности биткоина достиг 2,7%, приблизившись к самому низкому уровню этого показателя с начала года. Он поясняет, что устойчивая низкая волатильность первой по значимости криптовалюты сигнализирует о зрелом развитии биткоина, а также укрепляет его позицию в качестве альтернативного класса инвестиционных активов с положительной доходностью.
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экономика, сша, биткоин, восточная европа
14:03 15.11.2021
 
Эксперт назвал главные факторы роста стоимости биткоина в ближайшее время

Костарев: запуск новых криптофондов и низкая волатильность подтолкнут стоимость биткоина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск новых криптофондов, низкая волатильность, а также восприятие биткоина как защиты денежных средств от инфляции подтолкнут стоимость самой популярной криптовалюты к новым максимумам, такое мнение высказал РИА Новости директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.
К 12.43 мск биткоин на Binance дорожает на 2,25% за сутки, до 65 850 долларов. При этом на торгах 10 ноября котировки биткоина достигли нового исторического максимума на отметке 69 тысяч долларов.
"Несмотря на то, что прошедшее обновление сети биткоина Taproot не оказало большого влияния на курс биткоина, аналитики уверены, что "историческая монета" в ближайшее время продолжит свой рост", - указывает эксперт.
"Уровень инфляции в США в октябре достиг тревожную отметку 6,2%, а биткоин на прошлой неделе обновил ценовой максимум. Это снова свидетельство того, что рынок вышел на поиск актива, который защитит инвесторов от растущей инфляции. Сейчас внимание сосредоточено на возможном запуске новых биржевых фондов (ETF), в частности, от Grayscale Investments и BlockFi, который подтолкнет биткоин к новым максимумам", - поясняет Костарев.
Эксперт добавляет, что в последнюю неделю на рынке криптовалют наблюдалась консолидация цен, а уровень волатильности биткоина достиг 2,7%, приблизившись к самому низкому уровню этого показателя с начала года. Он поясняет, что устойчивая низкая волатильность первой по значимости криптовалюты сигнализирует о зрелом развитии биткоина, а также укрепляет его позицию в качестве альтернативного класса инвестиционных активов с положительной доходностью.
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