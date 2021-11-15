https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759108047.html

Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами

Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 15.11.2021

Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами

В свете миграционного кризиса почему-то никто не собирается вспоминать об общеевропейских идеалах гуманизма и судьбах беженцев, заявил журналистам... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:22

2021-11-15T13:22

2021-11-15T13:22

белоруссия

польша

дмитрий песков

мигранты

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В свете миграционного кризиса почему-то никто не собирается вспоминать об общеевропейских идеалах гуманизма и судьбах беженцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что возлагать всю вину за ситуацию на границе на президента Белоруссии Александра Лукашенко неверно."И при этом, абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вообще вспоминать о судьбах этих нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды", - сказал Песков.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау ранее заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

https://ria.ru/20211115/migranty-1759102425.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759079466.html

белоруссия

польша

россия

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белоруссия, польша, дмитрий песков, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии