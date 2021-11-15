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Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами
Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 15.11.2021
Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами
В свете миграционного кризиса почему-то никто не собирается вспоминать об общеевропейских идеалах гуманизма и судьбах беженцев, заявил журналистам... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:22
2021-11-15T13:22
белоруссия
польша
дмитрий песков
мигранты
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В свете миграционного кризиса почему-то никто не собирается вспоминать об общеевропейских идеалах гуманизма и судьбах беженцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что возлагать всю вину за ситуацию на границе на президента Белоруссии Александра Лукашенко неверно."И при этом, абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вообще вспоминать о судьбах этих нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды", - сказал Песков.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау ранее заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".
https://ria.ru/20211115/migranty-1759102425.html
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белоруссия, польша, дмитрий песков, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:22 15.11.2021
 
Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами

Песков: в свете миграционного кризиса никто не вспоминает об идеалах гуманизма и беженцах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В свете миграционного кризиса почему-то никто не собирается вспоминать об общеевропейских идеалах гуманизма и судьбах беженцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что возлагать всю вину за ситуацию на границе на президента Белоруссии Александра Лукашенко неверно.
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"И при этом, абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вообще вспоминать о судьбах этих нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды", - сказал Песков.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау ранее заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".
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БелоруссияПольшаДмитрий ПесковМигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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