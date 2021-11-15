https://ria.ru/20211115/bespokoystvo-1759044438.html

США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине

США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине - РИА Новости, 15.11.2021

США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским коллегой "внушающую обеспокоенность военную деятельность России на Украине", сообщил госдепартамент. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T03:56

2021-11-15T03:56

2021-11-15T03:56

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским коллегой "внушающую обеспокоенность военную деятельность России на Украине", сообщил госдепартамент.Также обсуждалась ядерная программа Ирана, добавил он.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211114/deystviya-1759035063.html

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в мире, украина, сша, франция, энтони блинкен, россия