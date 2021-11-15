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США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине
США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине - РИА Новости, 15.11.2021
США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским коллегой "внушающую обеспокоенность военную деятельность России на Украине", сообщил госдепартамент. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T03:56
2021-11-15T03:56
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сша
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским коллегой "внушающую обеспокоенность военную деятельность России на Украине", сообщил госдепартамент.Также обсуждалась ядерная программа Ирана, добавил он.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, сша, франция, энтони блинкен, россия
03:56 15.11.2021
 
США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине

Блинкен и глава МИД Франции обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским коллегой "внушающую обеспокоенность военную деятельность России на Украине", сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен разговаривал вчера с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и обсуждал сообщения о внушающей беспокойство военной деятельности России на Украине и близ нее, а также общую приверженность (США и Франции) суверенитету и территориальной целостности Украины", - сообщил в заявлении официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Также обсуждалась ядерная программа Ирана, добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 22:26
Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен
 
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