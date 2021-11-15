США и Франция обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине
Блинкен и глава МИД Франции обсудили "внушающие беспокойство" действия России на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским коллегой "внушающую обеспокоенность военную деятельность России на Украине", сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен разговаривал вчера с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и обсуждал сообщения о внушающей беспокойство военной деятельности России на Украине и близ нее, а также общую приверженность (США и Франции) суверенитету и территориальной целостности Украины", - сообщил в заявлении официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Также обсуждалась ядерная программа Ирана, добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.