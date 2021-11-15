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Кулеба попросил белорусские власти быть более дружественными к Украине
Кулеба попросил белорусские власти быть более дружественными к Украине - РИА Новости, 15.11.2021
Кулеба попросил белорусские власти быть более дружественными к Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему хотелось бы, чтобы власти Белоруссии были более дружественны по отношению к Киеву, но сейчас это не так. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:47
2021-11-15T14:47
в мире
украина
йенс столтенберг
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нато
мид украины
александр лукашенко
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему хотелось бы, чтобы власти Белоруссии были более дружественны по отношению к Киеву, но сейчас это не так."Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными с Украиной. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так", - заявил Кулеба в понедельник на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался на странице украинского МИД в Facebook.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757419867.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, белоруссия, нато, мид украины, александр лукашенко, дмитрий кулеба
14:47 15.11.2021
 
Кулеба попросил белорусские власти быть более дружественными к Украине

Кулеба: мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными с Украиной

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему хотелось бы, чтобы власти Белоруссии были более дружественны по отношению к Киеву, но сейчас это не так.
"Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными с Украиной. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так", - заявил Кулеба в понедельник на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался на странице украинского МИД в Facebook.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
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