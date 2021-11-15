https://ria.ru/20211115/bastrykin-1759084376.html

Бастрыкин взял на контроль резонансное дело о гибели подростка

Бастрыкин взял на контроль резонансное дело о гибели подростка - РИА Новости, 15.11.2021

Бастрыкин взял на контроль резонансное дело о гибели подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование резонансного дела об исчезновении и гибели подростка в 2019... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:54

2021-11-15T11:54

2021-11-15T11:54

происшествия

смоленская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование резонансного дела об исчезновении и гибели подростка в 2019 году, сообщается на сайте СК РФ.В апреле 2019 года подросток со знакомыми был на дне рождения в лесу возле смоленского Демидово, откуда ушел в неизвестном направлении. Как отметили СК, во время поисков в 2020 году было обнаружено тело пропавшего. В ходе следствия версия о криминальном характере смерти подростка не подтвердилась."В связи с продолжающимся обсуждением в СМИ темы исчезновения в Смоленской области несовершеннолетнего ... председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту... Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя СК России", - говорится в сообщении.История с пропажей в апреле 2019 года 16-летнего жителя Смоленской области после пикника в компании сверстников в поселке Демидово получила широкий резонанс. В декабре о ней рассказали на канале "Россия 1", предположив причастность к исчезновению родителей "золотой молодежи".

https://ria.ru/20200215/1564819057.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия