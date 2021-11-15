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Бастрыкин взял на контроль резонансное дело о гибели подростка
Бастрыкин взял на контроль резонансное дело о гибели подростка - РИА Новости, 15.11.2021
Бастрыкин взял на контроль резонансное дело о гибели подростка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование резонансного дела об исчезновении и гибели подростка в 2019... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:54
2021-11-15T11:54
происшествия
смоленская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование резонансного дела об исчезновении и гибели подростка в 2019 году, сообщается на сайте СК РФ.В апреле 2019 года подросток со знакомыми был на дне рождения в лесу возле смоленского Демидово, откуда ушел в неизвестном направлении. Как отметили СК, во время поисков в 2020 году было обнаружено тело пропавшего. В ходе следствия версия о криминальном характере смерти подростка не подтвердилась."В связи с продолжающимся обсуждением в СМИ темы исчезновения в Смоленской области несовершеннолетнего ... председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту... Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя СК России", - говорится в сообщении.История с пропажей в апреле 2019 года 16-летнего жителя Смоленской области после пикника в компании сверстников в поселке Демидово получила широкий резонанс. В декабре о ней рассказали на канале "Россия 1", предположив причастность к исчезновению родителей "золотой молодежи".
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происшествия, смоленская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:54 15.11.2021
 
Бастрыкин взял на контроль резонансное дело о гибели подростка

Бастрыкин поставил на контроль резонансное дело о гибели подростка в 2019 году

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование резонансного дела об исчезновении и гибели подростка в 2019 году, сообщается на сайте СК РФ.
В апреле 2019 года подросток со знакомыми был на дне рождения в лесу возле смоленского Демидово, откуда ушел в неизвестном направлении. Как отметили СК, во время поисков в 2020 году было обнаружено тело пропавшего. В ходе следствия версия о криминальном характере смерти подростка не подтвердилась.
"В связи с продолжающимся обсуждением в СМИ темы исчезновения в Смоленской области несовершеннолетнего ... председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту... Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя СК России", - говорится в сообщении.
История с пропажей в апреле 2019 года 16-летнего жителя Смоленской области после пикника в компании сверстников в поселке Демидово получила широкий резонанс. В декабре о ней рассказали на канале "Россия 1", предположив причастность к исчезновению родителей "золотой молодежи".
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ПроисшествияСмоленская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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