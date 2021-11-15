https://ria.ru/20211115/avtobusy-1759144040.html

На Вологодчине обновлен парк школьных автобусов

На Вологодчине обновлен парк школьных автобусов - РИА Новости, 15.11.2021

На Вологодчине обновлен парк школьных автобусов

В школы 16 районов Вологодской области поступили 22 новых автобуса на общую сумму 48 миллионов рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:21

2021-11-15T16:21

2021-11-15T16:21

вологодская область

олег кувшинников

глонасс (система навигации)

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ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. В школы 16 районов Вологодской области поступили 22 новых автобуса на общую сумму 48 миллионов рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.По его словам, обновление автобусного парка школ сельских районов ведется с 2012 года за счет средств федерального и регионального бюджетов. За это время заменили 280 автобусов, все машины оснащены системами безопасности, тахографами, системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, укомплектованы огнетушителями, аптечками, сообщает пресс-служба областного правительства."Задача, которую поставил перед нами президент РФ Владимир Путин по замене школьных автобусов, выполнена на Вологодчине. Благодаря поддержке федерального бюджета, а также региональной программе "Школьный автобус", в нашем регионе в эксплуатации уже нет автобусов, которым больше десяти лет. Но количество детей в сельской местности растет, требуются машины на новые маршруты. Замена школьных автобусов и приобретение новых будет продолжаться дальше в регионе", - сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.Сейчас школьные автобусы перевозят порядка восьми тысяч учащихся по 452 маршрутам, на них работает 291 автобус.

https://ria.ru/20211110/puteprovod-1758464435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников, глонасс (система навигации)