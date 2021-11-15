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Вологодская область
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На Вологодчине обновлен парк школьных автобусов
На Вологодчине обновлен парк школьных автобусов - РИА Новости, 15.11.2021
На Вологодчине обновлен парк школьных автобусов
В школы 16 районов Вологодской области поступили 22 новых автобуса на общую сумму 48 миллионов рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:21
2021-11-15T16:21
вологодская область
олег кувшинников
глонасс (система навигации)
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ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. В школы 16 районов Вологодской области поступили 22 новых автобуса на общую сумму 48 миллионов рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.По его словам, обновление автобусного парка школ сельских районов ведется с 2012 года за счет средств федерального и регионального бюджетов. За это время заменили 280 автобусов, все машины оснащены системами безопасности, тахографами, системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, укомплектованы огнетушителями, аптечками, сообщает пресс-служба областного правительства."Задача, которую поставил перед нами президент РФ Владимир Путин по замене школьных автобусов, выполнена на Вологодчине. Благодаря поддержке федерального бюджета, а также региональной программе "Школьный автобус", в нашем регионе в эксплуатации уже нет автобусов, которым больше десяти лет. Но количество детей в сельской местности растет, требуются машины на новые маршруты. Замена школьных автобусов и приобретение новых будет продолжаться дальше в регионе", - сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.Сейчас школьные автобусы перевозят порядка восьми тысяч учащихся по 452 маршрутам, на них работает 291 автобус.
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олег кувшинников, глонасс (система навигации)
16:21 15.11.2021
 

На Вологодчине обновлен парк школьных автобусов

© Фото : Правительство Вологодской областиАвтобусы для перевозки детей в Вологодской области
Автобусы для перевозки детей в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Правительство Вологодской области
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ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. В школы 16 районов Вологодской области поступили 22 новых автобуса на общую сумму 48 миллионов рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
По его словам, обновление автобусного парка школ сельских районов ведется с 2012 года за счет средств федерального и регионального бюджетов. За это время заменили 280 автобусов, все машины оснащены системами безопасности, тахографами, системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, укомплектованы огнетушителями, аптечками, сообщает пресс-служба областного правительства.
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"Задача, которую поставил перед нами президент РФ Владимир Путин по замене школьных автобусов, выполнена на Вологодчине. Благодаря поддержке федерального бюджета, а также региональной программе "Школьный автобус", в нашем регионе в эксплуатации уже нет автобусов, которым больше десяти лет. Но количество детей в сельской местности растет, требуются машины на новые маршруты. Замена школьных автобусов и приобретение новых будет продолжаться дальше в регионе", - сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас школьные автобусы перевозят порядка восьми тысяч учащихся по 452 маршрутам, на них работает 291 автобус.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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