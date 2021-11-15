Aurus при поддержке РЭЦ представил на в Дубае свою премиальную линейку
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский автомобильный производитель класса премиум Aurus при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представил под своим зонтичным брендом лимузин Aurus Senat, вертолет Aurus Ansat и новинку – самолет Aurus Buisness Jet на выставке Dubai Airshow, которая проходит с 14 по 18 ноября, сообщает РЭЦ.
"Торжественное открытие выставки посетил глава Минпромторга России Денис Мантуров", - сообщает РЭЦ.
"Торжественное открытие выставки посетил глава Минпромторга России Денис Мантуров", - сообщает РЭЦ.
Там уточнили, что стенд Aurus организован при участии РЭЦ. "С организаторами выставки было согласовано выделение демонстрационного пространства площадью 1200 квадратных метров, а также застройка крупного стенда-шале", - рассказали в центре.
Российский бизнес-джет представлен миру впервые. Как сообщили в пресс-службе ФГУП "НАМИ", автомобильного производителя и владельца бренда Aurus, данный бизнес-джет стал первым лайнером в линейке "Суперджетов", оснащенным дополнительной топливной системой. Она увеличивает дальность полета до 7200 километров, что является одним из факторов его высокой конкурентоспособности.
Также впервые за рубежом показан вертолет Aurus Ansat с салоном повышенной комфортности. Дизайн-проект салона был разработан специалистами холдинга "Вертолеты России" и ФГУП "НАМИ".
Наконец, на стенде Aurus представлен лимузин Aurus Senat. Демонстрация автомобиля на выставке имеет стратегическую важность: согласно стратегии развития проекта, большая часть произведенных автомобилей Aurus в 2021-2030 годах планируется к реализации на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Российский бизнес-джет представлен миру впервые. Как сообщили в пресс-службе ФГУП "НАМИ", автомобильного производителя и владельца бренда Aurus, данный бизнес-джет стал первым лайнером в линейке "Суперджетов", оснащенным дополнительной топливной системой. Она увеличивает дальность полета до 7200 километров, что является одним из факторов его высокой конкурентоспособности.
Также впервые за рубежом показан вертолет Aurus Ansat с салоном повышенной комфортности. Дизайн-проект салона был разработан специалистами холдинга "Вертолеты России" и ФГУП "НАМИ".
Наконец, на стенде Aurus представлен лимузин Aurus Senat. Демонстрация автомобиля на выставке имеет стратегическую важность: согласно стратегии развития проекта, большая часть произведенных автомобилей Aurus в 2021-2030 годах планируется к реализации на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока и Северной Африки.