https://ria.ru/20211115/aviasalon-1759066279.html

Aurus при поддержке РЭЦ представил на в Дубае свою премиальную линейку

Aurus при поддержке РЭЦ представил на в Дубае свою премиальную линейку - РИА Новости, 15.11.2021

Aurus при поддержке РЭЦ представил на в Дубае свою премиальную линейку

Российский автомобильный производитель класса премиум Aurus при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представил под своим зонтичным... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:37

2021-11-15T10:37

2021-11-15T10:37

российский экспортный центр (рэц)

aurus

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский автомобильный производитель класса премиум Aurus при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представил под своим зонтичным брендом лимузин Aurus Senat, вертолет Aurus Ansat и новинку – самолет Aurus Buisness Jet на выставке Dubai Airshow, которая проходит с 14 по 18 ноября, сообщает РЭЦ."Торжественное открытие выставки посетил глава Минпромторга России Денис Мантуров", - сообщает РЭЦ.Там уточнили, что стенд Aurus организован при участии РЭЦ. "С организаторами выставки было согласовано выделение демонстрационного пространства площадью 1200 квадратных метров, а также застройка крупного стенда-шале", - рассказали в центре.Российский бизнес-джет представлен миру впервые. Как сообщили в пресс-службе ФГУП "НАМИ", автомобильного производителя и владельца бренда Aurus, данный бизнес-джет стал первым лайнером в линейке "Суперджетов", оснащенным дополнительной топливной системой. Она увеличивает дальность полета до 7200 километров, что является одним из факторов его высокой конкурентоспособности.Также впервые за рубежом показан вертолет Aurus Ansat с салоном повышенной комфортности. Дизайн-проект салона был разработан специалистами холдинга "Вертолеты России" и ФГУП "НАМИ".Наконец, на стенде Aurus представлен лимузин Aurus Senat. Демонстрация автомобиля на выставке имеет стратегическую важность: согласно стратегии развития проекта, большая часть произведенных автомобилей Aurus в 2021-2030 годах планируется к реализации на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), aurus, россия