https://ria.ru/20211115/armeniya-1759114058.html

Главу генштаба ВС Армении обвинили в поставках некачественного вооружения

Главу генштаба ВС Армении обвинили в поставках некачественного вооружения - РИА Новости, 15.11.2021

Главу генштаба ВС Армении обвинили в поставках некачественного вооружения

Начальнику генерального штаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках в страну некачественного вооружения, сообщает онлайн-издание... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:49

2021-11-15T13:49

2021-11-15T14:20

армения

в мире

давид тоноян

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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Начальнику генерального штаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках в страну некачественного вооружения, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники.Ранее в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений были арестованы занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян и замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам и истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны.Официального подтверждения этой информации пока нет.По данным издания, выдвижение обвинения совпало с действиями азербайджанских ВС по размещению близ армянского города Капан пропускных пунктов. Якобы перед начальником генштаба было поставлено условие не препятствовать этим процессам. В противном случае, по информации СМИ, Давтяну грозят арестом.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759099274.html

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армения, в мире, давид тоноян