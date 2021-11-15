13:49 15.11.2021 (обновлено: 14:20 15.11.2021)
Главу генштаба ВС Армении обвинили в поставках некачественного вооружения
Hraparak.am: главу генштаба ВС Армении обвинили в поставках некачественного вооружения
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Национальной академии наук в Еревaне
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Начальнику генерального штаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках в страну некачественного вооружения, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники.
Ранее в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений были арестованы занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян и замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам и истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны.
"Согласно полученной нами информации, в минувшую субботу начальнику генштаба вооруженных сил Армении Артаку Давтяну были предъявлены обвинения по делу о "некачественных ракетах", но мера пресечения не избрана", - пишет издание.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным издания, выдвижение обвинения совпало с действиями азербайджанских ВС по размещению близ армянского города Капан пропускных пунктов. Якобы перед начальником генштаба было поставлено условие не препятствовать этим процессам. В противном случае, по информации СМИ, Давтяну грозят арестом.