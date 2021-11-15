https://ria.ru/20211115/armeniya-1759101313.html

В Армении сменили министра обороны

В Армении сменили министра обороны - РИА Новости, 15.11.2021

В Армении сменили министра обороны

Президент Армении Армен Саркисян назначил министром обороны страны вице-премьера Сурена Папикяна, о причинах освобождения от должности Аршака Карапетяна не... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:53

2021-11-15T12:53

2021-11-15T13:00

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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил министром обороны страны вице-премьера Сурена Папикяна, о причинах освобождения от должности Аршака Карапетяна не говорится, говорится в сообщении пресс-службы армянского лидера."Освободить Сурена Папикяна от должности вице-премьера и назначить министром обороны Республики Армения", - говорится в сообщении на сайте президента.Другим указом от должности министра обороны освобожден Карапетян, занявший пост главы оборонного ведомства в августе. Причины кадровых перестановок не сообщаются.

https://ria.ru/20211114/situatsiya-1759019764.html

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