https://ria.ru/20211115/armeniya-1759101313.html
В Армении сменили министра обороны
В Армении сменили министра обороны - РИА Новости, 15.11.2021
В Армении сменили министра обороны
Президент Армении Армен Саркисян назначил министром обороны страны вице-премьера Сурена Папикяна, о причинах освобождения от должности Аршака Карапетяна не... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:53
2021-11-15T12:53
2021-11-15T13:00
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минобороны армении
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил министром обороны страны вице-премьера Сурена Папикяна, о причинах освобождения от должности Аршака Карапетяна не говорится, говорится в сообщении пресс-службы армянского лидера."Освободить Сурена Папикяна от должности вице-премьера и назначить министром обороны Республики Армения", - говорится в сообщении на сайте президента.Другим указом от должности министра обороны освобожден Карапетян, занявший пост главы оборонного ведомства в августе. Причины кадровых перестановок не сообщаются.
https://ria.ru/20211114/situatsiya-1759019764.html
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в мире, армения, минобороны армении, армен саркисян
12:53 15.11.2021 (обновлено: 13:00 15.11.2021)
В Армении сменили министра обороны
Президент Армении Саркисян назначил вице-премьера Папикяна министром обороны