https://ria.ru/20211115/altay-1759140107.html

На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора

На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора - РИА Новости, 15.11.2021

На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора

Семь туристических проектов получили финансирование в рамках конкурса грантов губернатора Алтайского края, общая сумма поддержки превысила 2 миллиона рублей,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:47

2021-11-15T15:47

2021-11-15T15:47

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БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Семь туристических проектов получили финансирование в рамках конкурса грантов губернатора Алтайского края, общая сумма поддержки превысила 2 миллиона рублей, сообщает официальный сайт правительства региона.Туроператор "АлтайСибТур" предложил проект "Возвращение к истокам". Он предполагает организацию туристско-экскурсионных поездок для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. С помощью грантовой поддержки "Центр дополнительного образования детей "Память" Пост №1 г. Барнаула" организует туристический фестиваль "Песчаная-2022". Он пройдет в июне 2022 года в ущелье Щеки в Смоленском районе и будет приурочен к празднованию Дня России."Станция туризма и экскурсий города Рубцовска организует четырехдневный фестиваль активного туризма для детей и молодежи "Чилим-2022". Он пройдет на базе детского лагеря "Чайка" Змеиногорского района. Титовская общеобразовательная школа Егорьевского района за счет средств гранта реализует двухдневную экскурсию для школьников по территории памятника природы "Озеро Песьяное", - уточняет официальный сайт.Также в числе получателей грантов Рубцовский клуб туристов. Проект "Спортивное ориентирование - доступно каждому!" направлен на приобщение местных жителей к этому виду спорта. Некоммерческая организация "Интерактивный театр "Дом Сказок" направит деньги гранта на открытие музея. В Белокурихе проведут театрализованные экскурсии, где взрослые и дети познакомятся с культурой разных народов, обычаями и традициями, творчеством писателей и художников."Интерактивный театр планирует проводить благотворительные мероприятия для детей из социально незащищенных и многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. В музее подготовят специальные адаптированные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211112/priem-1758750198.html

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алтайский край, новости - туризм, россия