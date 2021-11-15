На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора
Туристические фестивали и поездки организуют на Алтае на гранты губернатора
© Радио Sputnik Наталия НерсесянАлтайские горы
© Радио Sputnik Наталия Нерсесян
БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Семь туристических проектов получили финансирование в рамках конкурса грантов губернатора Алтайского края, общая сумма поддержки превысила 2 миллиона рублей, сообщает официальный сайт правительства региона.
"Победителями конкурса грантов губернатора Алтайского края в сфере туризма признаны семь проектов. Общая сумма поддержки составит 2,2 миллиона рублей. Одним из победителей стало краевое учреждение "Алтайприрода". Представленный проект предусматривает установку объектов инфраструктуры на экологических тропах в природном парке "Предгорье Алтая", заказниках "Лебединый" и "Чинетинский", - говорится в сообщении.
Туроператор "АлтайСибТур" предложил проект "Возвращение к истокам". Он предполагает организацию туристско-экскурсионных поездок для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. С помощью грантовой поддержки "Центр дополнительного образования детей "Память" Пост №1 г. Барнаула" организует туристический фестиваль "Песчаная-2022". Он пройдет в июне 2022 года в ущелье Щеки в Смоленском районе и будет приурочен к празднованию Дня России.
"Станция туризма и экскурсий города Рубцовска организует четырехдневный фестиваль активного туризма для детей и молодежи "Чилим-2022". Он пройдет на базе детского лагеря "Чайка" Змеиногорского района. Титовская общеобразовательная школа Егорьевского района за счет средств гранта реализует двухдневную экскурсию для школьников по территории памятника природы "Озеро Песьяное", - уточняет официальный сайт.
Также в числе получателей грантов Рубцовский клуб туристов. Проект "Спортивное ориентирование - доступно каждому!" направлен на приобщение местных жителей к этому виду спорта. Некоммерческая организация "Интерактивный театр "Дом Сказок" направит деньги гранта на открытие музея. В Белокурихе проведут театрализованные экскурсии, где взрослые и дети познакомятся с культурой разных народов, обычаями и традициями, творчеством писателей и художников.
"Интерактивный театр планирует проводить благотворительные мероприятия для детей из социально незащищенных и многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. В музее подготовят специальные адаптированные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
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