Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211115/altay-1759140107.html
На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора
На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора - РИА Новости, 15.11.2021
На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора
Семь туристических проектов получили финансирование в рамках конкурса грантов губернатора Алтайского края, общая сумма поддержки превысила 2 миллиона рублей,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:47
2021-11-15T15:47
алтайский край
алтайский край
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/93/1560939357_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_2cbc8598b1ef904426fb18d4a19d9cd2.jpg
БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Семь туристических проектов получили финансирование в рамках конкурса грантов губернатора Алтайского края, общая сумма поддержки превысила 2 миллиона рублей, сообщает официальный сайт правительства региона.Туроператор "АлтайСибТур" предложил проект "Возвращение к истокам". Он предполагает организацию туристско-экскурсионных поездок для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. С помощью грантовой поддержки "Центр дополнительного образования детей "Память" Пост №1 г. Барнаула" организует туристический фестиваль "Песчаная-2022". Он пройдет в июне 2022 года в ущелье Щеки в Смоленском районе и будет приурочен к празднованию Дня России."Станция туризма и экскурсий города Рубцовска организует четырехдневный фестиваль активного туризма для детей и молодежи "Чилим-2022". Он пройдет на базе детского лагеря "Чайка" Змеиногорского района. Титовская общеобразовательная школа Егорьевского района за счет средств гранта реализует двухдневную экскурсию для школьников по территории памятника природы "Озеро Песьяное", - уточняет официальный сайт.Также в числе получателей грантов Рубцовский клуб туристов. Проект "Спортивное ориентирование - доступно каждому!" направлен на приобщение местных жителей к этому виду спорта. Некоммерческая организация "Интерактивный театр "Дом Сказок" направит деньги гранта на открытие музея. В Белокурихе проведут театрализованные экскурсии, где взрослые и дети познакомятся с культурой разных народов, обычаями и традициями, творчеством писателей и художников."Интерактивный театр планирует проводить благотворительные мероприятия для детей из социально незащищенных и многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. В музее подготовят специальные адаптированные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211112/priem-1758750198.html
https://ria.ru/20211109/altay-1758185614.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/93/1560939357_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_eaf8301482a87722956dfe6e1a477a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, новости - туризм, россия
15:47 15.11.2021
 
На Алтае организуют туристические фестивали и поездки на гранты губернатора

Туристические фестивали и поездки организуют на Алтае на гранты губернатора

© Радио Sputnik Наталия НерсесянАлтайские горы
Алтайские горы - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Радио Sputnik Наталия Нерсесян
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Семь туристических проектов получили финансирование в рамках конкурса грантов губернатора Алтайского края, общая сумма поддержки превысила 2 миллиона рублей, сообщает официальный сайт правительства региона.
"Победителями конкурса грантов губернатора Алтайского края в сфере туризма признаны семь проектов. Общая сумма поддержки составит 2,2 миллиона рублей. Одним из победителей стало краевое учреждение "Алтайприрода". Представленный проект предусматривает установку объектов инфраструктуры на экологических тропах в природном парке "Предгорье Алтая", заказниках "Лебединый" и "Чинетинский", - говорится в сообщении.
Туроператор "АлтайСибТур" предложил проект "Возвращение к истокам". Он предполагает организацию туристско-экскурсионных поездок для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. С помощью грантовой поддержки "Центр дополнительного образования детей "Память" Пост №1 г. Барнаула" организует туристический фестиваль "Песчаная-2022". Он пройдет в июне 2022 года в ущелье Щеки в Смоленском районе и будет приурочен к празднованию Дня России.
"Станция туризма и экскурсий города Рубцовска организует четырехдневный фестиваль активного туризма для детей и молодежи "Чилим-2022". Он пройдет на базе детского лагеря "Чайка" Змеиногорского района. Титовская общеобразовательная школа Егорьевского района за счет средств гранта реализует двухдневную экскурсию для школьников по территории памятника природы "Озеро Песьяное", - уточняет официальный сайт.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:18Алтайский край
Губернатор Алтайского края провел личный прием жителей региона
Также в числе получателей грантов Рубцовский клуб туристов. Проект "Спортивное ориентирование - доступно каждому!" направлен на приобщение местных жителей к этому виду спорта. Некоммерческая организация "Интерактивный театр "Дом Сказок" направит деньги гранта на открытие музея. В Белокурихе проведут театрализованные экскурсии, где взрослые и дети познакомятся с культурой разных народов, обычаями и традициями, творчеством писателей и художников.
"Интерактивный театр планирует проводить благотворительные мероприятия для детей из социально незащищенных и многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. В музее подготовят специальные адаптированные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Гейзерное озеро - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 12:31Туризм
На Алтае увеличили сумму курортного сбора
 
Алтайский крайАлтайский крайНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
00:40В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа
Лента новостейМолния
На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа