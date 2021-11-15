На Алтае задержали женщину, истязавшую своих детей
Мать восьмерых детей, которая их истязала и спаивала, предстанет перед судом на Алтае
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери восьми детей из Алтайского края передали в суд, ее обвиняют в том, что она их истязала, не кормила и спаивала, сообщило СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Калманского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на воспитании женщины находились 8 детей в возрасте от года до 16 лет.
"С июня 2020 по май 2021 года женщина практически ежедневно употребляла спиртное, не исполняя обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Старшие девочки ухаживали за младшими братьями и сестрами: убирали, готовили еду, в том числе для грудного ребенка, когда мать на длительное время уходила из дома", - уточняют в ведомстве.
Старшие мальчики следили за хозяйством и собирали хворост для того, чтобы затопить печь в холодное время года, так как дрова их мать не закупала. Женщина также не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, довольствуясь лишь тем, что отдавали неравнодушные жители села. Детские пособия она тратила на покупку спиртного.
"Часто обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, истязала детей, причиняя им физические и психические страдания. Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которым она наносила побои, а также выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви в холодное время года. Злоумышленница вовлекала свою старшую дочь и ее друзей в распитие алкогольных напитков", - говорится в сообщении.
Кроме того, в марте женщина совершила кражу денег из дома своей приятельницы.
"По совокупности совершенных преступлений в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все дети изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения. Кроме того, по завершении расследования органами СК инициирована доследственная проверка по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил надлежащий контроль за многодетной семьей, стоящей на учете как неблагополучная… Уголовное дело с утвержденным прокурором Калманского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.