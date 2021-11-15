https://ria.ru/20211115/altay-1759134023.html

На Алтае задержали женщину, истязавшую своих детей

На Алтае задержали женщину, истязавшую своих детей - РИА Новости, 15.11.2021

На Алтае задержали женщину, истязавшую своих детей

Уголовное дело в отношении матери восьми детей из Алтайского края передали в суд, ее обвиняют в том, что она их истязала, не кормила и спаивала, сообщило СУСК... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:17

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алтайский край

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россия

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БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери восьми детей из Алтайского края передали в суд, ее обвиняют в том, что она их истязала, не кормила и спаивала, сообщило СУСК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Калманского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.По данным следствия, на воспитании женщины находились 8 детей в возрасте от года до 16 лет.Старшие мальчики следили за хозяйством и собирали хворост для того, чтобы затопить печь в холодное время года, так как дрова их мать не закупала. Женщина также не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, довольствуясь лишь тем, что отдавали неравнодушные жители села. Детские пособия она тратила на покупку спиртного."Часто обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, истязала детей, причиняя им физические и психические страдания. Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которым она наносила побои, а также выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви в холодное время года. Злоумышленница вовлекала свою старшую дочь и ее друзей в распитие алкогольных напитков", - говорится в сообщении.Кроме того, в марте женщина совершила кражу денег из дома своей приятельницы."По совокупности совершенных преступлений в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все дети изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения. Кроме того, по завершении расследования органами СК инициирована доследственная проверка по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил надлежащий контроль за многодетной семьей, стоящей на учете как неблагополучная… Уголовное дело с утвержденным прокурором Калманского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20211112/deti-1758776428.html

https://ria.ru/20211113/lenoblast-1758937024.html

алтайский край

россия

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия