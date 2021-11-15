https://ria.ru/20211115/adygeya-1759092611.html

Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике

Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике - РИА Новости, 15.11.2021

Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике

Работы по благоустройству населенных пунктов Адыгеи и созданию комфортной городской среды в Майкопе в текущем году на большинстве объектов уже завершены,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:25

2021-11-15T12:25

2021-11-15T12:25

республика адыгея

общество

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_0:98:1795:1108_1920x0_80_0_0_fe478e92bf67bd81972c026a6816a73d.jpg

КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Работы по благоустройству населенных пунктов Адыгеи и созданию комфортной городской среды в Майкопе в текущем году на большинстве объектов уже завершены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Как написал Кумпилов в своем аккаунте в Instargam, сейчас идут работы по формированию облика Майкопа как столичного города. В частности, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" ведется благоустройство сквера по улице Краснооктябрьской возле памятника адыгскому писателю Темботу Керашеву, за проект в ходе рейтингового голосования проголосовали наибольшее количество жителей Майкопа. До конца текущего года здесь будут обустроены новые тротуарные дорожки, проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы с подсветкой."Разумеется, работы по благоустройству идут и в сельской местности, и в районных центрах. Наша цель – поэтапно создать привлекательную и комфортную среду проживания на всей территории Адыгеи. Всего в рамках федеральной программы планируем за этот год улучшить 13 общественных и 31 дворовую территорию во всех муниципалитетах республики. На эти цели выделено 146,1 миллиона рублей, в том числе 122,6 миллиона рублей из федеральной казны. На большинстве объектов работы уже завершены", - сообщил Кумпилов.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

республика адыгея

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов