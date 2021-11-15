Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о создании городской среды в республике
© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Работы по благоустройству населенных пунктов Адыгеи и созданию комфортной городской среды в Майкопе в текущем году на большинстве объектов уже завершены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Как написал Кумпилов в своем аккаунте в Instargam, сейчас идут работы по формированию облика Майкопа как столичного города. В частности, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" ведется благоустройство сквера по улице Краснооктябрьской возле памятника адыгскому писателю Темботу Керашеву, за проект в ходе рейтингового голосования проголосовали наибольшее количество жителей Майкопа. До конца текущего года здесь будут обустроены новые тротуарные дорожки, проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы с подсветкой.
"Разумеется, работы по благоустройству идут и в сельской местности, и в районных центрах. Наша цель – поэтапно создать привлекательную и комфортную среду проживания на всей территории Адыгеи. Всего в рамках федеральной программы планируем за этот год улучшить 13 общественных и 31 дворовую территорию во всех муниципалитетах республики. На эти цели выделено 146,1 миллиона рублей, в том числе 122,6 миллиона рублей из федеральной казны. На большинстве объектов работы уже завершены", - сообщил Кумпилов.