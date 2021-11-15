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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211115/adygeya-1759092611.html
Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике
Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике - РИА Новости, 15.11.2021
Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике
Работы по благоустройству населенных пунктов Адыгеи и созданию комфортной городской среды в Майкопе в текущем году на большинстве объектов уже завершены,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:25
2021-11-15T12:25
республика адыгея
общество
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Работы по благоустройству населенных пунктов Адыгеи и созданию комфортной городской среды в Майкопе в текущем году на большинстве объектов уже завершены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Как написал Кумпилов в своем аккаунте в Instargam, сейчас идут работы по формированию облика Майкопа как столичного города. В частности, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" ведется благоустройство сквера по улице Краснооктябрьской возле памятника адыгскому писателю Темботу Керашеву, за проект в ходе рейтингового голосования проголосовали наибольшее количество жителей Майкопа. До конца текущего года здесь будут обустроены новые тротуарные дорожки, проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы с подсветкой."Разумеется, работы по благоустройству идут и в сельской местности, и в районных центрах. Наша цель – поэтапно создать привлекательную и комфортную среду проживания на всей территории Адыгеи. Всего в рамках федеральной программы планируем за этот год улучшить 13 общественных и 31 дворовую территорию во всех муниципалитетах республики. На эти цели выделено 146,1 миллиона рублей, в том числе 122,6 миллиона рублей из федеральной казны. На большинстве объектов работы уже завершены", - сообщил Кумпилов.
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общество, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов
12:25 15.11.2021
 
Глава Адыгеи рассказал о создании городской среды в республике

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о создании городской среды в республике

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Работы по благоустройству населенных пунктов Адыгеи и созданию комфортной городской среды в Майкопе в текущем году на большинстве объектов уже завершены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Как написал Кумпилов в своем аккаунте в Instargam, сейчас идут работы по формированию облика Майкопа как столичного города. В частности, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" ведется благоустройство сквера по улице Краснооктябрьской возле памятника адыгскому писателю Темботу Керашеву, за проект в ходе рейтингового голосования проголосовали наибольшее количество жителей Майкопа. До конца текущего года здесь будут обустроены новые тротуарные дорожки, проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы с подсветкой.
"Разумеется, работы по благоустройству идут и в сельской местности, и в районных центрах. Наша цель – поэтапно создать привлекательную и комфортную среду проживания на всей территории Адыгеи. Всего в рамках федеральной программы планируем за этот год улучшить 13 общественных и 31 дворовую территорию во всех муниципалитетах республики. На эти цели выделено 146,1 миллиона рублей, в том числе 122,6 миллиона рублей из федеральной казны. На большинстве объектов работы уже завершены", - сообщил Кумпилов.
Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:47Республика Адыгея
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры
 
Республика АдыгеяОбществоРеспублика АдыгеяМайкопМурат Кумпилов
 
 
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