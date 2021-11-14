https://ria.ru/20211114/zemletryasenie-1759021201.html
Число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек
Число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек - РИА Новости, 14.11.2021
Число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек
Жертвами землетрясений на юге Ирана стали два человека, число пострадавших увеличилось до 27, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T19:38
2021-11-14T19:38
2021-11-14T19:48
в мире
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2a2d5cbbaee0fc1f5b5e4e2a7cd732dd.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами землетрясений на юге Ирана стали два человека, число пострадавших увеличилось до 27, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми раненых.В регионе наблюдаются отключения электричества и сбои в работе телекоммуникационных систем. Сообщалось, что один из погибших скончался в результате падения столба линии электропередачи.Два землетрясения магнитудой более 6,0 произошли в воскресенье днем. Их эпицентр располагался приблизительно в 60 километрах от города Бендер-Аббас (провинция Хормозган).
https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_62b0cc2477dd3934e2035fd17cce2821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
19:38 14.11.2021 (обновлено: 19:48 14.11.2021)
Число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек
Mehr: число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек, пострадавших - до 27