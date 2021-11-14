https://ria.ru/20211114/zemletryasenie-1759021201.html

Число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек

Число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек - РИА Новости, 14.11.2021

Число жертв землетрясения в Иране возросло до двух человек

Жертвами землетрясений на юге Ирана стали два человека, число пострадавших увеличилось до 27, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T19:38

2021-11-14T19:38

2021-11-14T19:48

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами землетрясений на юге Ирана стали два человека, число пострадавших увеличилось до 27, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми раненых.В регионе наблюдаются отключения электричества и сбои в работе телекоммуникационных систем. Сообщалось, что один из погибших скончался в результате падения столба линии электропередачи.Два землетрясения магнитудой более 6,0 произошли в воскресенье днем. Их эпицентр располагался приблизительно в 60 километрах от города Бендер-Аббас (провинция Хормозган).

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

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в мире, иран