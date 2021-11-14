https://ria.ru/20211114/zakharova-1758979400.html

МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе

МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе - РИА Новости, 14.11.2021

МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на нападки Лондона из-за наплыва беженцев на границе Белоруссии и стран Евросоюза напомнила о... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:23

2021-11-14T11:23

2021-11-14T11:54

в мире

литва

ирак

мария захарова

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на нападки Лондона из-за наплыва беженцев на границе Белоруссии и стран Евросоюза напомнила о "тщательно разработанном вторжении" Великобритании в Ирак.Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс возложила на Москву ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе и призвала ее оказать давление на Минск, чтобы положить конец проблеме. "Сорок пять тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну (Ирак. — Прим. ред.), убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", — написала дипломат в своем Тelegram-канале.Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу, и пригрозил новыми санкциями.В начале этой недели несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

литва

ирак

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-14T11:23 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, литва, ирак, мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии