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МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе
МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе - РИА Новости, 14.11.2021
МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на нападки Лондона из-за наплыва беженцев на границе Белоруссии и стран Евросоюза напомнила о... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:23
2021-11-14T11:54
в мире
литва
ирак
мария захарова
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на нападки Лондона из-за наплыва беженцев на границе Белоруссии и стран Евросоюза напомнила о "тщательно разработанном вторжении" Великобритании в Ирак.Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс возложила на Москву ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе и призвала ее оказать давление на Минск, чтобы положить конец проблеме. "Сорок пять тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну (Ирак. — Прим. ред.), убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", — написала дипломат в своем Тelegram-канале.Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу, и пригрозил новыми санкциями.В начале этой недели несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.* Запрещенная в России террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, ирак, мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:23 14.11.2021 (обновлено: 11:54 14.11.2021)
 
МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе

Захарова ответила на обвинение Лондона в адрес России в кризисе с мигрантами

© Sputnik / Виктор ТолочкоМужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на нападки Лондона из-за наплыва беженцев на границе Белоруссии и стран Евросоюза напомнила о "тщательно разработанном вторжении" Великобритании в Ирак.
Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс возложила на Москву ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе и призвала ее оказать давление на Минск, чтобы положить конец проблеме.
"Сорок пять тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну (Ирак. — Прим. ред.), убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", — написала дипломат в своем Тelegram-канале.
Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель в свою очередь упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу, и пригрозил новыми санкциями.
В начале этой недели несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Мужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
08:00
Настоящая причина "атаки мигрантов"
 
В миреЛитваИракМария ЗахароваРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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