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В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны
В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны - РИА Новости, 14.11.2021
В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны
Вторая космическая оперативная группа воздушных сил самообороны Японии может быть создана после апреля 2022 года в префектуре Ямагути, сообщило агентство Киодо... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:33
2021-11-14T08:33
в мире
япония
космос - риа наука
ямагути (префектура)
нобуо киси
россия
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Вторая космическая оперативная группа воздушных сил самообороны Японии может быть создана после апреля 2022 года в префектуре Ямагути, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского минобороны Нобуо Киси."В связи с расширением нашей деятельности, в том числе на космическую сферу, сферу киберпространства и использования электромагнитных волн, чрезвычайно важно обеспечить соответствующие условия для стабильной работы", - приводит агентство слова министра.Как ожидается, группа будет создана на территории авиабазы "Хофукита" в префектуре Ямагути. Первая группа дислоцируется в городе Футю токийского региона и начала действовать в мае 2020 года.Одной из основных задач групп, как отмечает агентство, будет противодействие попыткам нарушения работы искусственных спутников Японии. Не исключается также, что данные меры связаны с усилением присутствия России и Китая в космосе.
https://ria.ru/20211016/voyna-1754835692.html
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в мире, япония, космос - риа наука, ямагути (префектура), нобуо киси, россия
08:33 14.11.2021
 
В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны

Вторая космическая группа сил самообороны Японии может появиться после апреля 2022 года

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Вторая космическая оперативная группа воздушных сил самообороны Японии может быть создана после апреля 2022 года в префектуре Ямагути, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского минобороны Нобуо Киси.
"В связи с расширением нашей деятельности, в том числе на космическую сферу, сферу киберпространства и использования электромагнитных волн, чрезвычайно важно обеспечить соответствующие условия для стабильной работы", - приводит агентство слова министра.
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Как ожидается, группа будет создана на территории авиабазы "Хофукита" в префектуре Ямагути. Первая группа дислоцируется в городе Футю токийского региона и начала действовать в мае 2020 года.
Одной из основных задач групп, как отмечает агентство, будет противодействие попыткам нарушения работы искусственных спутников Японии. Не исключается также, что данные меры связаны с усилением присутствия России и Китая в космосе.
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В миреЯпонияКосмос - РИА НаукаЯмагути (префектура)Нобуо КисиРоссия
 
 
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