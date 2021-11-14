https://ria.ru/20211114/yaponiya-1758967739.html

В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны

В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны - РИА Новости, 14.11.2021

В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны

Вторая космическая оперативная группа воздушных сил самообороны Японии может быть создана после апреля 2022 года в префектуре Ямагути, сообщило агентство Киодо... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T08:33

2021-11-14T08:33

2021-11-14T08:33

в мире

япония

космос - риа наука

ямагути (префектура)

нобуо киси

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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Вторая космическая оперативная группа воздушных сил самообороны Японии может быть создана после апреля 2022 года в префектуре Ямагути, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского минобороны Нобуо Киси."В связи с расширением нашей деятельности, в том числе на космическую сферу, сферу киберпространства и использования электромагнитных волн, чрезвычайно важно обеспечить соответствующие условия для стабильной работы", - приводит агентство слова министра.Как ожидается, группа будет создана на территории авиабазы "Хофукита" в префектуре Ямагути. Первая группа дислоцируется в городе Футю токийского региона и начала действовать в мае 2020 года.Одной из основных задач групп, как отмечает агентство, будет противодействие попыткам нарушения работы искусственных спутников Японии. Не исключается также, что данные меры связаны с усилением присутствия России и Китая в космосе.

https://ria.ru/20211016/voyna-1754835692.html

https://ria.ru/20210831/yaponiya-1747931987.html

япония

ямагути (префектура)

россия

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в мире, япония, космос - риа наука, ямагути (префектура), нобуо киси, россия