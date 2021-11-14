https://ria.ru/20211114/vybory-1759030524.html

Радев лидирует на выборах президента в Болгарии

Радев лидирует на выборах президента в Болгарии - РИА Новости, 14.11.2021

Радев лидирует на выборах президента в Болгарии

Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 49,5% голосов, за его ближайшего конкурента Атанаса Герджикова проголосовало 26,5% пришедших на выборы... РИА Новости, 14.11.2021

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СОФИЯ, 14 ноя - РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 49,5% голосов, за его ближайшего конкурента Атанаса Герджикова проголосовало 26,5% пришедших на выборы избирателей, по данным exit poll, проведенного социологическим агентством Маркет Линкс.Если по официальным итогам выборов Радеву не удастся получить 50% + 1 голос, 21 ноября пройдет второй тур, в котором его соперником станет Герджиков.Третье место на президентских выборах занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы с 9%.Далее следуют председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов, которого поддержали 4,6% избирателей, и лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали свои голоса 3,4%.В президентских выборах приняло участие 38,4% от общего количества зарегистрированных избирателей, что заметно меньше явки на выборах главы государства в 2016 году, на которых проголосовало 54,6% избирателей.

https://ria.ru/20211114/bolgariya-1758984321.html

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в мире, болгария, румен радев, возрождение