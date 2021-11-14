https://ria.ru/20211114/vybory-1759030343.html

В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент

В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 14.11.2021

В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент

Правая коалиция ГЕРБ-СДС получает первое место на парламентских выборах в Болгарии с 24,8%, второй с минимальным отрывом идет партия "Продолжаем перемены",... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T21:06

2021-11-14T21:06

2021-11-14T21:30

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болгарская социалистическая партия

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СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Правая коалиция ГЕРБ-СДС получает первое место на парламентских выборах в Болгарии с 24,8%, второй с минимальным отрывом идет партия "Продолжаем перемены", набирающая 24,1%, свидетельствуют данные exit poll, проведенного социологическим агентством Alpha Research.Третье место достается Болгарской социалистической партии, за которую проголосовали 13,7% избирателей, тогда как Движение за права и свободы, выражающее интересы турецкого меньшинства, набирает 10,7%.Четырехпроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, также преодолевают партия "Есть такой народ" и коалиция "Демократическая Болгария", которым, согласно опросу Alpha Research, отдали предпочтение соответственно 9,9 и 7,8% пришедших на выборы.Явка на третьих в этом году выборах в Народное собрание оценивается в 38,9%, что ниже показателей июльского голосования, в котором приняли участие 42,2% избирателей.

https://ria.ru/20211114/kvitantsiya-1759025697.html

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в мире, выборы, болгария, болгарская социалистическая партия