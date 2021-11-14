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Процедура выборов президента Болгарии
Процедура выборов президента Болгарии - РИА Новости, 14.11.2021
Процедура выборов президента Болгарии
Согласно Конституции Болгарии, президент является главой государства. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T04:04
2021-11-14T04:04
справки
болгария
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Согласно Конституции Болгарии, президент является главой государства.Президенту в его деятельности помогает вице-президент. Вице-президент Болгарии избирается одновременно и в одном списке с президентом Болгарии на условиях и в порядке, установленных для избрания президента.Президент Болгарии избирается на пятилетний срок. Президент и вице-президент могут быть переизбраны на ту же должность только на один срок.Выборы нового президента Болгарии проводятся не ранее чем за три месяца и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента.Президент и вице-президент не могут быть членами парламента, заниматься другой государственной, общественной и экономической деятельностью и участвовать в руководстве политическими партиями.В соответствии с "Избирательным кодексом" Болгарии, проведение президентских выборов возложено на Центральную избирательную комиссию Болгарии, окружные и участковые избирательные комиссии, а также на зарубежные участковые избирательные комиссии в иностранных государствах.В соответствии с законодательством кандидатом на должность президента может быть выдвинут гражданин Болгарии в возрасте 40 лет и старше, который проживает на территории Болгарии в течение не менее 5 лет до дня голосования на президентских выборах.Президент избирается гражданами Болгарии, достигшими на день выборов 18 лет, на всеобщих и прямых выборах. Не могут участвовать в выборах президента лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда, а также лица, признанные судом недееспособными.Правом выдвижения кандидатов на должность президента обладают политические партии и коалиции, а также общественные комитеты (группы избирателей).В состав общественных комитетов по выдвижению кандидатов на должность президента должно входить не менее 21 избирателя, постоянно проживающих на территории Болгарии. Каждый избиратель может входить в состав только одного общественного комитета.Для регистрации кандидатов общественные комитеты по выдвижению кандидатов на должность президента должны собрать в поддержку их выдвижения подписи не менее чем 2500 избирателей (политические партии, политические коалиции освобождены от сбора подписей избирателей). Избиратель может поставить свою подпись в поддержку выдвижения только одной пары кандидатов на должность президента и вице-президента Болгарии.Политические партии, политические коалиции должны внести избирательный залог в размере 2500 болгарских левов, общественные комитеты по выдвижению кандидатов на должность президента Болгарии – 100 болгарских левов.Центральная избирательная комиссия в течение семи дней с момента объявления окончательных результатов выборов своим решением возвращает избирательный залог, если кандидат от партии, коалиции или общественного комитета набрал не менее одного процента фактических голосов.В соответствии с законодательством продолжительность агитационного периода составляет 30 календарных дней до дня голосования. Накануне дня выборов соблюдается день тишины.Избирательный кодекс Болгарии устанавливает, что при проведении президентских выборов предельный размер расходования политической партией, политической коалицией или общественным комитетом средств на финансирование участия в президентских выборах не может превышать двух миллионов болгарских левов.Избирательные участки открыты с 7.00 до 20.00. За пределами страны участки начинают и заканчивают работать по местному времени.Статья 3 "Избирательного кодекса" Болгарии гласит, что голосование является обязательным, проводится лично избирателем и является исполнением его гражданского долга.Избиратель может воспользоваться одним из двух основных способов голосования – с использованием традиционного бумажного избирательного бюллетеня или технических средств подсчета голосов избирателей (комплексов электронного голосования).При голосовании с использованием бумажного бюллетеня избиратель ставит знак "Х" или "V" напротив фамилии кандидата, которого он поддерживает.В ходе голосования с использованием комплекса электронного голосования на экран монитора выводится электронный избирательный бюллетень.В избирательный бюллетень включена строка "Никого не выбираю".Выборы президента Болгарии проводятся по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. Избранным считает кандидат, получивший более 50% голосов избирателей при участии в голосовании не менее 50% зарегистрированных избирателей.Если ни один из кандидатов не избран, в течение семи дней проводятся новые выборы, в которых участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Избирается кандидат, получивший наибольшее количество действительных голосов.Окончательные результаты выборов президента и вице-президента республики объявляются Центральной избирательной комиссией в течение трех дней после дня выборов и публикуются в "Государственной газете" не позднее, чем через 7 дней после дня голосования.Вновь избранные президент и вице-президент приносят присягу за три дня до истечения срока полномочий действующих президента и вице-президента. Вновь избранные президент и вице-президент вступают в должность в день истечения срока полномочий действующих президента и вице-президента.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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5
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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справки, болгария
04:04 14.11.2021
 

Процедура выборов президента Болгарии

© AFP 2021 / Nikolay Doychinov Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Софии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Софии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
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Согласно Конституции Болгарии, президент является главой государства.
Президенту в его деятельности помогает вице-президент. Вице-президент Болгарии избирается одновременно и в одном списке с президентом Болгарии на условиях и в порядке, установленных для избрания президента.
Президент Болгарии избирается на пятилетний срок. Президент и вице-президент могут быть переизбраны на ту же должность только на один срок.
Выборы нового президента Болгарии проводятся не ранее чем за три месяца и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента.
Президент и вице-президент не могут быть членами парламента, заниматься другой государственной, общественной и экономической деятельностью и участвовать в руководстве политическими партиями.
В соответствии с "Избирательным кодексом" Болгарии, проведение президентских выборов возложено на Центральную избирательную комиссию Болгарии, окружные и участковые избирательные комиссии, а также на зарубежные участковые избирательные комиссии в иностранных государствах.
В соответствии с законодательством кандидатом на должность президента может быть выдвинут гражданин Болгарии в возрасте 40 лет и старше, который проживает на территории Болгарии в течение не менее 5 лет до дня голосования на президентских выборах.
Президент избирается гражданами Болгарии, достигшими на день выборов 18 лет, на всеобщих и прямых выборах. Не могут участвовать в выборах президента лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда, а также лица, признанные судом недееспособными.
Правом выдвижения кандидатов на должность президента обладают политические партии и коалиции, а также общественные комитеты (группы избирателей).
В состав общественных комитетов по выдвижению кандидатов на должность президента должно входить не менее 21 избирателя, постоянно проживающих на территории Болгарии. Каждый избиратель может входить в состав только одного общественного комитета.
Для регистрации кандидатов общественные комитеты по выдвижению кандидатов на должность президента должны собрать в поддержку их выдвижения подписи не менее чем 2500 избирателей (политические партии, политические коалиции освобождены от сбора подписей избирателей). Избиратель может поставить свою подпись в поддержку выдвижения только одной пары кандидатов на должность президента и вице-президента Болгарии.
Политические партии, политические коалиции должны внести избирательный залог в размере 2500 болгарских левов, общественные комитеты по выдвижению кандидатов на должность президента Болгарии – 100 болгарских левов.
Центральная избирательная комиссия в течение семи дней с момента объявления окончательных результатов выборов своим решением возвращает избирательный залог, если кандидат от партии, коалиции или общественного комитета набрал не менее одного процента фактических голосов.
В соответствии с законодательством продолжительность агитационного периода составляет 30 календарных дней до дня голосования. Накануне дня выборов соблюдается день тишины.
Избирательный кодекс Болгарии устанавливает, что при проведении президентских выборов предельный размер расходования политической партией, политической коалицией или общественным комитетом средств на финансирование участия в президентских выборах не может превышать двух миллионов болгарских левов.
Избирательные участки открыты с 7.00 до 20.00. За пределами страны участки начинают и заканчивают работать по местному времени.
Статья 3 "Избирательного кодекса" Болгарии гласит, что голосование является обязательным, проводится лично избирателем и является исполнением его гражданского долга.
Избиратель может воспользоваться одним из двух основных способов голосования – с использованием традиционного бумажного избирательного бюллетеня или технических средств подсчета голосов избирателей (комплексов электронного голосования).
При голосовании с использованием бумажного бюллетеня избиратель ставит знак "Х" или "V" напротив фамилии кандидата, которого он поддерживает.
В ходе голосования с использованием комплекса электронного голосования на экран монитора выводится электронный избирательный бюллетень.
В избирательный бюллетень включена строка "Никого не выбираю".
Выборы президента Болгарии проводятся по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. Избранным считает кандидат, получивший более 50% голосов избирателей при участии в голосовании не менее 50% зарегистрированных избирателей.
Если ни один из кандидатов не избран, в течение семи дней проводятся новые выборы, в которых участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Избирается кандидат, получивший наибольшее количество действительных голосов.
Окончательные результаты выборов президента и вице-президента республики объявляются Центральной избирательной комиссией в течение трех дней после дня выборов и публикуются в "Государственной газете" не позднее, чем через 7 дней после дня голосования.
Вновь избранные президент и вице-президент приносят присягу за три дня до истечения срока полномочий действующих президента и вице-президента. Вновь избранные президент и вице-президент вступают в должность в день истечения срока полномочий действующих президента и вице-президента.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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