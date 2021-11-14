https://ria.ru/20211114/vuchich-1759002445.html

Вучич оценил отношения между Сербией и Турцией

Вучич оценил отношения между Сербией и Турцией - РИА Новости, 14.11.2021

Вучич оценил отношения между Сербией и Турцией

Сербия считает Турцию дружественной страной, но у Белграда и Анкары разные взгляды по ряду вещей, в частности, по Косово, заявил президент страны Александр... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:16

2021-11-14T16:16

2021-11-14T16:16

в мире

косово

турция

греция

сербия

черногория

нато

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_ecffe738025bb61a59436546762e1db7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Сербия считает Турцию дружественной страной, но у Белграда и Анкары разные взгляды по ряду вещей, в частности, по Косово, заявил президент страны Александр Вучич."Мы Турцию воспринимаем как дружественную страну, как и Россию. Но мы по-разному смотрим на некоторые вещи на Балканах. У нас разное отношение к Косово. У Турции одна позиция. И у нас, и публично высказываются разные позиции. Поскольку президент Эрдоган сказал, что он будет дальше требовать большей поддержки по признанию Косово, и тогда я тоже публично высказался, что Сербия сделает все, что в ее силах, чтобы этого не случилось", - сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "СМОТРИМ".Вучич отметил, что у Турции большое влияние на Балканах."То есть такие наши позиции, мы говорим об этих различиях, и Турция для нас большая сила. Но куда нам деваться? Мы здесь, где мы живем. Наше - это сохранять свое, что действительно наше. И мы хотим только быть самостоятельными, ничего больше", - пояснил он.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html

https://ria.ru/20211114/vuchich-1759001158.html

косово

турция

греция

сербия

черногория

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, косово, турция, греция, сербия, черногория, нато, александр вучич, россия