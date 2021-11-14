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https://ria.ru/20211114/vuchich-1759002445.html
Вучич оценил отношения между Сербией и Турцией
Вучич оценил отношения между Сербией и Турцией - РИА Новости, 14.11.2021
Вучич оценил отношения между Сербией и Турцией
Сербия считает Турцию дружественной страной, но у Белграда и Анкары разные взгляды по ряду вещей, в частности, по Косово, заявил президент страны Александр... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:16
2021-11-14T16:16
в мире
косово
турция
греция
сербия
черногория
нато
александр вучич
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Сербия считает Турцию дружественной страной, но у Белграда и Анкары разные взгляды по ряду вещей, в частности, по Косово, заявил президент страны Александр Вучич."Мы Турцию воспринимаем как дружественную страну, как и Россию. Но мы по-разному смотрим на некоторые вещи на Балканах. У нас разное отношение к Косово. У Турции одна позиция. И у нас, и публично высказываются разные позиции. Поскольку президент Эрдоган сказал, что он будет дальше требовать большей поддержки по признанию Косово, и тогда я тоже публично высказался, что Сербия сделает все, что в ее силах, чтобы этого не случилось", - сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "СМОТРИМ".Вучич отметил, что у Турции большое влияние на Балканах."То есть такие наши позиции, мы говорим об этих различиях, и Турция для нас большая сила. Но куда нам деваться? Мы здесь, где мы живем. Наше - это сохранять свое, что действительно наше. И мы хотим только быть самостоятельными, ничего больше", - пояснил он.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html
https://ria.ru/20211114/vuchich-1759001158.html
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в мире, косово, турция, греция, сербия, черногория, нато, александр вучич, россия
16:16 14.11.2021
 
Вучич оценил отношения между Сербией и Турцией

Вучич: Сербия считает Турцию дружественной страной, но позиции по Косово у них разная

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Сербия считает Турцию дружественной страной, но у Белграда и Анкары разные взгляды по ряду вещей, в частности, по Косово, заявил президент страны Александр Вучич.
"Мы Турцию воспринимаем как дружественную страну, как и Россию. Но мы по-разному смотрим на некоторые вещи на Балканах. У нас разное отношение к Косово. У Турции одна позиция. И у нас, и публично высказываются разные позиции. Поскольку президент Эрдоган сказал, что он будет дальше требовать большей поддержки по признанию Косово, и тогда я тоже публично высказался, что Сербия сделает все, что в ее силах, чтобы этого не случилось", - сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "СМОТРИМ".
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Вучич отметил, что у Турции большое влияние на Балканах.
"То есть такие наши позиции, мы говорим об этих различиях, и Турция для нас большая сила. Но куда нам деваться? Мы здесь, где мы живем. Наше - это сохранять свое, что действительно наше. И мы хотим только быть самостоятельными, ничего больше", - пояснил он.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 15:57
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В миреКосовоТурцияГрецияСербияЧерногорияНАТОАлександр ВучичРоссия
 
 
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