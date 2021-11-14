15:57 14.11.2021 (обновлено: 19:18 14.11.2021)
Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах
Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах, поэтому для него важна встреча с Путиным
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, говоря о возможности войны в регионе, охарактеризовал складывающуюся ситуацию как сложную, поэтому, по его словам, для него важна предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее сербский лидер сообщал, что планирует пообщаться с Путиным 25 ноября.
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"Все, что я вам могу сказать, дорогой друг, что у меня есть большой страх перед будущим. И поэтому, кроме прочего, для меня важна встреча с Путиным. Я буду бороться за мир практически любой ценой. Но ситуация непростая", — сказал он в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире "России 1".
Вучич отметил, что не хочет "подливать масла в огонь", и не сообщил подробностей.
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В октябре в сербской части разделенного по этническому признаку города Косовска-Митровица начались беспорядки, причиной стали действия полиции самопровозглашенного Косово. По данным местных СМИ, стражи порядка устроили рейды по местным аптекам и торговым точкам, требуя документы на товары и таможенные декларации. В ответ граждане блокировали несколько улиц. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Месяцем ранее конфликт между Сербией и Косово обострился из-за номерных знаков. Тогда Приштина потребовала от живущих в непризнанной республике сербов поменять номерные знаки на автомобилях на косовские.
Косово объявило о своей независимости от Белграда в 2008 году. Ее признали большинство стран Евросоюза и США, несмотря на протесты Сербии.