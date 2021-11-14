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https://ria.ru/20211114/vuchich-1759001158.html
Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах
Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах - РИА Новости, 14.11.2021
Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах
Президент Сербии Александр Вучич, говоря о возможности войны в регионе, охарактеризовал складывающуюся ситуацию как сложную, поэтому, по его словам, для него... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:57
2021-11-14T19:18
в мире
греция
черногория
владимир путин
нато
александр вучич
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, говоря о возможности войны в регионе, охарактеризовал складывающуюся ситуацию как сложную, поэтому, по его словам, для него важна предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее сербский лидер сообщал, что планирует пообщаться с Путиным 25 ноября."Все, что я вам могу сказать, дорогой друг, что у меня есть большой страх перед будущим. И поэтому, кроме прочего, для меня важна встреча с Путиным. Я буду бороться за мир практически любой ценой. Но ситуация непростая", — сказал он в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире "России 1".Вучич отметил, что не хочет "подливать масла в огонь", и не сообщил подробностей.В октябре в сербской части разделенного по этническому признаку города Косовска-Митровица начались беспорядки, причиной стали действия полиции самопровозглашенного Косово. По данным местных СМИ, стражи порядка устроили рейды по местным аптекам и торговым точкам, требуя документы на товары и таможенные декларации. В ответ граждане блокировали несколько улиц. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.Месяцем ранее конфликт между Сербией и Косово обострился из-за номерных знаков. Тогда Приштина потребовала от живущих в непризнанной республике сербов поменять номерные знаки на автомобилях на косовские.Косово объявило о своей независимости от Белграда в 2008 году. Ее признали большинство стран Евросоюза и США, несмотря на протесты Сербии.
https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html
https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html
https://ria.ru/20210628/balkany-1738886432.html
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в мире, греция, черногория, владимир путин, нато, александр вучич, россия
15:57 14.11.2021 (обновлено: 19:18 14.11.2021)
 
Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах

Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах, поэтому для него важна встреча с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, говоря о возможности войны в регионе, охарактеризовал складывающуюся ситуацию как сложную, поэтому, по его словам, для него важна предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее сербский лидер сообщал, что планирует пообщаться с Путиным 25 ноября.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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Вучич рассказал, что многому учится у Путина
"Все, что я вам могу сказать, дорогой друг, что у меня есть большой страх перед будущим. И поэтому, кроме прочего, для меня важна встреча с Путиным. Я буду бороться за мир практически любой ценой. Но ситуация непростая", — сказал он в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире "России 1".
Вучич отметил, что не хочет "подливать масла в огонь", и не сообщил подробностей.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич
В октябре в сербской части разделенного по этническому признаку города Косовска-Митровица начались беспорядки, причиной стали действия полиции самопровозглашенного Косово. По данным местных СМИ, стражи порядка устроили рейды по местным аптекам и торговым точкам, требуя документы на товары и таможенные декларации. В ответ граждане блокировали несколько улиц. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Месяцем ранее конфликт между Сербией и Косово обострился из-за номерных знаков. Тогда Приштина потребовала от живущих в непризнанной республике сербов поменять номерные знаки на автомобилях на косовские.
Косово объявило о своей независимости от Белграда в 2008 году. Ее признали большинство стран Евросоюза и США, несмотря на протесты Сербии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 12:42
Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан
 
В миреГрецияЧерногорияВладимир ПутинНАТОАлександр ВучичРоссия
 
 
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