https://ria.ru/20211114/vuchich-1759001158.html

Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах

Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах - РИА Новости, 14.11.2021

Вучич заявил о непростой ситуации на Балканах

Президент Сербии Александр Вучич, говоря о возможности войны в регионе, охарактеризовал складывающуюся ситуацию как сложную, поэтому, по его словам, для него... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:57

2021-11-14T15:57

2021-11-14T19:18

в мире

греция

черногория

владимир путин

нато

александр вучич

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:274:2048:1426_1920x0_80_0_0_3973b7113280a367878557d4846621a2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, говоря о возможности войны в регионе, охарактеризовал складывающуюся ситуацию как сложную, поэтому, по его словам, для него важна предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее сербский лидер сообщал, что планирует пообщаться с Путиным 25 ноября."Все, что я вам могу сказать, дорогой друг, что у меня есть большой страх перед будущим. И поэтому, кроме прочего, для меня важна встреча с Путиным. Я буду бороться за мир практически любой ценой. Но ситуация непростая", — сказал он в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире "России 1".Вучич отметил, что не хочет "подливать масла в огонь", и не сообщил подробностей.В октябре в сербской части разделенного по этническому признаку города Косовска-Митровица начались беспорядки, причиной стали действия полиции самопровозглашенного Косово. По данным местных СМИ, стражи порядка устроили рейды по местным аптекам и торговым точкам, требуя документы на товары и таможенные декларации. В ответ граждане блокировали несколько улиц. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.Месяцем ранее конфликт между Сербией и Косово обострился из-за номерных знаков. Тогда Приштина потребовала от живущих в непризнанной республике сербов поменять номерные знаки на автомобилях на косовские.Косово объявило о своей независимости от Белграда в 2008 году. Ее признали большинство стран Евросоюза и США, несмотря на протесты Сербии.

https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html

https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html

https://ria.ru/20210628/balkany-1738886432.html

греция

черногория

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, греция, черногория, владимир путин, нато, александр вучич, россия