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Вучич рассказал о военном сотрудничестве между Россией и Сербией
Вучич рассказал о военном сотрудничестве между Россией и Сербией - РИА Новости, 14.11.2021
Вучич рассказал о военном сотрудничестве между Россией и Сербией
Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, заявил президент страны Александр РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:46
2021-11-14T15:53
белград (город)
сербия
александр вучич
россия
европа
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, заявил президент страны Александр Вучич."Много раз мы получали помощь и поддержку - бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ, и много всего", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Сербская армия сегодня намного сильнее, чем была раньше, заявил он."В том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента Путина", - подчеркнул сербский президент.Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html
https://ria.ru/20211113/vuchich-1758948101.html
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белград (город), сербия, александр вучич, россия, европа, миг-29, ми-35, панцирь-с1
15:46 14.11.2021 (обновлено: 15:53 14.11.2021)
 
Вучич рассказал о военном сотрудничестве между Россией и Сербией

Вучич заявил, что военное сотрудничество между Россией и Сербией идет прекрасно

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, заявил президент страны Александр Вучич.
"Много раз мы получали помощь и поддержку - бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ, и много всего", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 21:19
Вучич рассказал, что многому учится у Путина
Сербская армия сегодня намного сильнее, чем была раньше, заявил он.
"В том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента Путина", - подчеркнул сербский президент.
Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".
Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 20:50
Вучич надеется на встрече с Путиным обсудить цены на газ
 
Белград (город)СербияАлександр ВучичРоссияЕвропаМиГ-29Ми-35Панцирь-С1
 
 
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