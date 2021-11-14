https://ria.ru/20211114/vuchich-1759000163.html

Вучич рассказал о военном сотрудничестве между Россией и Сербией

Вучич рассказал о военном сотрудничестве между Россией и Сербией - РИА Новости, 14.11.2021

Вучич рассказал о военном сотрудничестве между Россией и Сербией

Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, заявил президент страны Александр РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:46

2021-11-14T15:46

2021-11-14T15:53

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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, заявил президент страны Александр Вучич."Много раз мы получали помощь и поддержку - бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ, и много всего", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Сербская армия сегодня намного сильнее, чем была раньше, заявил он."В том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента Путина", - подчеркнул сербский президент.Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html

https://ria.ru/20211113/vuchich-1758948101.html

белград (город)

сербия

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белград (город), сербия, александр вучич, россия, европа, миг-29, ми-35, панцирь-с1