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В Японии заявили о подозрении на вспышку птичьего гриппа
В Японии заявили о подозрении на вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 14.11.2021
В Японии заявили о подозрении на вспышку птичьего гриппа
Подозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа возникло в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T20:44
2021-11-14T20:48
япония
акита (префектура)
кагосима (префектура)
птичий грипп h5n8
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Подозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа возникло в Японии, сообщило агентство Киодо.Если подозрения подтвердятся генетическими анализами, то вспышка станет третьей в стране за этот сезон и второй в префектуре Кагосима. Первый в этом сезоне случай птичьего гриппа в префектуре Кагосима был выявлен в субботу. Расстояние между двумя фермами составляет около 2,5 километра.На ферме, в которой подозревают заражение птичьим гриппом, находятся 11 тысяч кур.В субботу в Кагосиме были выявлены первые случаи заболевания куриным гриппом в этом сезоне. Было уничтожено 38,5 тысячи птиц. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Это стало второй вспышкой заболевания в этом сезоне. Первая произошла на этой неделе на севере страны в префектуре Акита. Тогда пришлось уничтожить более 140 тысяч птиц.Вспышка птичьего гриппа в прошлом сезоне осени 2020 - весны 2021 стала самой масштабной в истории страны. Заболевание задело более трети префектур, более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 миллионов кур.
https://ria.ru/20211114/yaponiya-1758971267.html
япония
акита (префектура)
кагосима (префектура)
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япония, акита (префектура), кагосима (префектура), птичий грипп h5n8
20:44 14.11.2021 (обновлено: 20:48 14.11.2021)
 
В Японии заявили о подозрении на вспышку птичьего гриппа

В Японии сообщили о подозрении на третью за неделю вспышку птичьего гриппа

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Подозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа возникло в Японии, сообщило агентство Киодо.
Если подозрения подтвердятся генетическими анализами, то вспышка станет третьей в стране за этот сезон и второй в префектуре Кагосима. Первый в этом сезоне случай птичьего гриппа в префектуре Кагосима был выявлен в субботу. Расстояние между двумя фермами составляет около 2,5 километра.
На ферме, в которой подозревают заражение птичьим гриппом, находятся 11 тысяч кур.
В субботу в Кагосиме были выявлены первые случаи заболевания куриным гриппом в этом сезоне. Было уничтожено 38,5 тысячи птиц. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Это стало второй вспышкой заболевания в этом сезоне. Первая произошла на этой неделе на севере страны в префектуре Акита. Тогда пришлось уничтожить более 140 тысяч птиц.
Вспышка птичьего гриппа в прошлом сезоне осени 2020 - весны 2021 стала самой масштабной в истории страны. Заболевание задело более трети префектур, более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 миллионов кур.
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ЯпонияАкита (префектура)Кагосима (префектура)птичий грипп H5N8
 
 
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