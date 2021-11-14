https://ria.ru/20211114/vspyshka-1759028840.html

В Японии заявили о подозрении на вспышку птичьего гриппа

В Японии заявили о подозрении на вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 14.11.2021

В Японии заявили о подозрении на вспышку птичьего гриппа

Подозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа возникло в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T20:44

2021-11-14T20:44

2021-11-14T20:48

япония

акита (префектура)

кагосима (префектура)

птичий грипп h5n8

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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Подозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа возникло в Японии, сообщило агентство Киодо.Если подозрения подтвердятся генетическими анализами, то вспышка станет третьей в стране за этот сезон и второй в префектуре Кагосима. Первый в этом сезоне случай птичьего гриппа в префектуре Кагосима был выявлен в субботу. Расстояние между двумя фермами составляет около 2,5 километра.На ферме, в которой подозревают заражение птичьим гриппом, находятся 11 тысяч кур.В субботу в Кагосиме были выявлены первые случаи заболевания куриным гриппом в этом сезоне. Было уничтожено 38,5 тысячи птиц. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Это стало второй вспышкой заболевания в этом сезоне. Первая произошла на этой неделе на севере страны в префектуре Акита. Тогда пришлось уничтожить более 140 тысяч птиц.Вспышка птичьего гриппа в прошлом сезоне осени 2020 - весны 2021 стала самой масштабной в истории страны. Заболевание задело более трети префектур, более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 миллионов кур.

https://ria.ru/20211114/yaponiya-1758971267.html

япония

акита (префектура)

кагосима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, акита (префектура), кагосима (префектура), птичий грипп h5n8