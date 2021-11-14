https://ria.ru/20211114/valyuta-1758957994.html

Что ждать от курсов валют к Новому году

Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты - РИА Новости, 14.11.2021

Что ждать от курсов валют к Новому году

Традиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару. Но только не РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T01:16

2021-11-14T01:16

2021-11-14T09:52

экономика

новый год

россия

бкс мир инвестиций

дмитрий бабин

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Традиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару. Но только не в этот раз, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Рубль традиционно снижается перед Новым годом из-за всплеска бюджетных трат, которые нужно завершить до конца декабря, наступления пика объемов выплат организаций по внешним долгам и увеличение спроса населения на импортные товары и путешествия перед праздниками, сказал эксперт.Процессы, связанные с пандемией, могут надолго изменить привычные закономерности. В ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье. Они остаются недалеко от исторических вершин, хотя и испытали серьезную коррекцию вниз за последние недели.Приток зарубежных средств тоже выступит драйвером укрепления рубля. Поэтому, если ситуация на биржах существенно не ухудшится, до конца года доллар может находиться в диапазоне 69-71 рубля, подытожил специалист.

https://ria.ru/20211113/valyuta-1758863811.html

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экономика, новый год, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин