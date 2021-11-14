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Что ждать от курсов валют к Новому году
Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты - РИА Новости, 14.11.2021
Что ждать от курсов валют к Новому году
Традиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару. Но только не РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T01:16
2021-11-14T09:52
экономика
новый год
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Традиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару. Но только не в этот раз, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Рубль традиционно снижается перед Новым годом из-за всплеска бюджетных трат, которые нужно завершить до конца декабря, наступления пика объемов выплат организаций по внешним долгам и увеличение спроса населения на импортные товары и путешествия перед праздниками, сказал эксперт.Процессы, связанные с пандемией, могут надолго изменить привычные закономерности. В ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье. Они остаются недалеко от исторических вершин, хотя и испытали серьезную коррекцию вниз за последние недели.Приток зарубежных средств тоже выступит драйвером укрепления рубля. Поэтому, если ситуация на биржах существенно не ухудшится, до конца года доллар может находиться в диапазоне 69-71 рубля, подытожил специалист.
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экономика, новый год, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
01:16 14.11.2021 (обновлено: 09:52 14.11.2021)
 
Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты

Эксперт Бабин сообщил, что к этому Новому году валюта подешевеет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Традиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару. Но только не в этот раз, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Рубль традиционно снижается перед Новым годом из-за всплеска бюджетных трат, которые нужно завершить до конца декабря, наступления пика объемов выплат организаций по внешним долгам и увеличение спроса населения на импортные товары и путешествия перед праздниками, сказал эксперт.
"Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год. В последние два года в эти месяцы российская валюта укреплялась, как и в 2017-м", — напомнил он.
Процессы, связанные с пандемией, могут надолго изменить привычные закономерности. В ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье. Они остаются недалеко от исторических вершин, хотя и испытали серьезную коррекцию вниз за последние недели.
Приток зарубежных средств тоже выступит драйвером укрепления рубля. Поэтому, если ситуация на биржах существенно не ухудшится, до конца года доллар может находиться в диапазоне 69-71 рубля, подытожил специалист.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 01:17
Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
 
ЭкономикаНовый годРоссияБКС Мир инвестицийДмитрий Бабин
 
 
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