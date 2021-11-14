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https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1758977230.html
Развеян главный миф о вакцинации
"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинации - РИА Новости, 14.11.2021
Развеян главный миф о вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым о том, как долго препарат остается в организме... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:51
2021-11-14T10:51
общество
здоровье - общество
владимир соловьев (телеведущий)
россия
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым о том, как долго препарат остается в организме человека после вакцинации.По словам специалиста, большинство людей убеждены, что после прививки лекарство всю жизнь "сидит и делает свое злое дело внутри организма". Он отметил, что такое мнение ошибочно."Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь", — подчеркнул врач, добавив, что даже если у человека появляется побочный эффект от прививки, происходит это в течение двух-трех недель.Ранее Мясников резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и агитирующих пациентов не прививаться. Он отметил, что если врач отговорит человека от укола, а тот потом умрет, это следует считать уголовным преступлением. Специалист призвал, помимо возбуждения дела, лишать таких медиков доступа к профессии.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцин, превысило 63 миллиона. Коллективный иммунитет оценивают в 49 процентов.
https://ria.ru/20211113/mitropolit-1758922845.html
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общество, здоровье - общество, владимир соловьев (телеведущий), россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), вакцинация россиян от covid-19
10:51 14.11.2021
 
"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинации

Доктор Мясников развеял миф о внедрении чипов при вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым о том, как долго препарат остается в организме человека после вакцинации.
По словам специалиста, большинство людей убеждены, что после прививки лекарство всю жизнь "сидит и делает свое злое дело внутри организма". Он отметил, что такое мнение ошибочно.
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"Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь", — подчеркнул врач, добавив, что даже если у человека появляется побочный эффект от прививки, происходит это в течение двух-трех недель.
Ранее Мясников резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и агитирующих пациентов не прививаться. Он отметил, что если врач отговорит человека от укола, а тот потом умрет, это следует считать уголовным преступлением. Специалист призвал, помимо возбуждения дела, лишать таких медиков доступа к профессии.
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцин, превысило 63 миллиона. Коллективный иммунитет оценивают в 49 процентов.
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