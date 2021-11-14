https://ria.ru/20211114/vaktsina-1758814370.html

Военный трибунал вместо вакцины. Антипрививочникам грозят жесткие меры

Военный трибунал вместо вакцины. Антипрививочникам грозят жесткие меры - РИА Новости, 14.11.2021

Военный трибунал вместо вакцины. Антипрививочникам грозят жесткие меры

Запрет на работу, блокировка сайтов, подозрения в экстремизме и тюрьма — в Европе и Азии обсуждают борьбу с ковид-диссидентами и принимают радикальные меры. В... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T08:00

2021-11-14T08:00

2021-11-14T08:01

распространение коронавируса

в мире

украина

сингапур (город)

германия

португалия

ангела меркель

билл гейтс

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Запрет на работу, блокировка сайтов, подозрения в экстремизме и тюрьма — в Европе и Азии обсуждают борьбу с ковид-диссидентами и принимают радикальные меры. В Португалии противников вакцинации называют военными преступниками. В Сингапуре их ждут уголовные дела, а в Китае — доносы. Как в разных странах убеждают защитить себя и окружающих, разбиралось РИА Новости.Сатанисты во всеоружии"Билл Гейтс с помощью вакцины создает 5G-цифровой концлагерь. Человеку вводят ГМО, и в организме образуется имплантат. Через него богатые люди контролируют бедных. Главное — через этот датчик элита сможет майнить криптовалюту. Вакцинированный, сам того не зная, станет фабрикой для добычи биткоинов", — объясняет украинцам в соцсетях Сергей Миткевич, основатель организации Stop Fake Pandemic.До пандемии он подрабатывал в киевском цирке, а когда начались ограничения, вернулся к основной профессии — кондитер. Заработок резко упал. В схожей ситуации оказались друзья и родные. Сергей решил, что коронавирус — "заговор сатанистов, которые сокращают население планеты за счет придуманной болезни и вакцины".На карантине активисту пришла идея создать сообщество единомышленников и "спасти Украину от прививок". Через пару недель к нему присоединились сотни людей. Они ругали власти за принуждение к вакцинации, выходили на уличные протесты, требовали отменить локдаун. По их мнению, с помощью "чипирования" Владимир Зеленский хочет продать страну американцам.Далеко не все украинцы настроены так радикально, но большинство, судя по статистике, вакцинам не доверяет. Прививочная кампания идет около года, и только 18 процентов жителей сделали оба укола."Включите голову, не верьте страшилкам из соцсетей, прививайтесь!" — убеждает Зеленский. Пока безуспешно. Регион за регионом попадает в самую опасную, "красную зону" заболеваемости. При этом 71 процент опрошенных украинской Социологической группой "Рейтинг" по-прежнему считает коронавирус выдуманной болезнью, 56 процентов — не вакцинировались и не планируют.Тюрьма или прививкаЖесткий способ борьбы выбрал Сингапур. Два года назад там законодательно запретили распространять фейковые новости. Поэтому против создателей и модераторов антиваксеровских сайтов и групп возбуждают уголовные дела.Закон коснулся сообщества "Воин света", где публиковали материалы о "вреде" вакцин. Пользователей уверяли, что коронавируса не существует, а лекарства и прививки — "легальное средство для убийства доверчивых граждан". Иск в суд против модераторов подал Минздрав Сингапура.Соседний Китай пошел еще дальше — если надо, применяют силу. Доносы на непривитых соседей и друзей приветствуются. И жители с готовностью их пишут.Например, корреспондент в Китае канадского издания The Globe and Mail сообщил, что летом полиция города Хунань по доносу нагрянула в квартиру к Чжану Цзэньпину. Долго у него выпытывали, почему не вакцинировался. Он сослался на решение Министерства образования и Национальной комиссии здравоохранения, где говорится о добровольном согласии китайцев на вакцинацию. Цзэньпин такого согласия не давал, а потому никто не вправе его принуждать.Полицейские затолкали антиваксера в машину и отвезли в больницу. Несколько человек держали его за руки и за ноги, а медики в это время сделали укол.Главный геополитический конкурент Китая — США — справляется хуже. Ежедневно в разных штатах ковид-диссиденты выходят на протесты. Причем большинство называет себя сторонниками республиканцев. Многие верят, что вакцина — средство уничтожения бедняков, а заговорщики — династии Ротшильдов, Рокфеллеров и Фордов.Среди активистов выделяется племянник Джона Кеннеди Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший. Он возглавляет фонд "Защита здоровья детей". Уверяет, что вакцина вызывает тревожность и расстройства. Но молчит о том, что Американский совет по науке и здравоохранению обнаружил эти побочные эффекты, проводя опыты на овцах.На войне как на войнеА в Португалии скептиков убеждают по-военному. Еще в феврале половина жителей выступала на манифестациях против карантина и ограничений. При этом ежедневно от ковида умирало около трехсот человек.Возглавить кампанию по вакцинации поручили бывшему капитану подводной лодки вице-адмиралу Энрике Гувейя-и-Мело. "Первое, что нужно сделать, — вступить в войну. Говорить с людьми я буду на языке военного, а не политика", — пообещал он сразу после назначения.Вице-адмирал в шинели и сапогах приходил на протесты ативаксеров, много курил. Увидев его, люди кричали, что врачи — убийцы, а его работа на правительство — предательство идеалов Португалии.Он с готовностью брал слово: "Вирус — это убийца. Мы все участвуем в войне. Но те, кто против вакцин — военные преступники. Они перешли на сторону врага — ковида. Своим неверием они убивают сограждан, и по ним плачет трибунал. Хватит жить в средневековье. Вакцинируйтесь!"В команде Гувейя-и-Мело работали врачи, эпидемиологи и аналитики. Он опирался на научные факты и честно отвечал на вопросы. Вице-адмирала поддержали известные люди страны. Они на камеры делали прививки и объясняли, что это не опасно. Португальцам ежедневно рассказывали, сколько жизней спасли вакцины, истребив корь, оспу, полиомиелит.Военный подход дал эффект. Португалия — одна из лидеров вакцинации: 98 процентов жителей старше 25 лет получили обе дозы.Усталость от агитацииВо Франции ковид-диссидентам грозят увольнением. Начнут с медиков, на очереди учителя и работники соцслужб. Французов это возмущает, но министр здравоохранения Оливье Веран успокаивает: меры вынужденные и временные.Некоторые больницы отменяют несрочные операции. Объясняют тем, что непривитые сотрудники могут заразить и без того ослабленных пациентов.В Германии вакцинировали более 60 процентов жителей. Ангела Меркель и глава Минздрава Йен Шпан призывают к сознательности, и, похоже, это работает. Время от времени в соцсетях появляются сообщества антиваксеров, но власти с ними не церемонятся.Недавно по требованию правительства ФРГ Facebook заблокировал 150 аккаунтов, связанных с движением ковид-диссидентов "Нестандартное мышление". Его основал бизнесмен из Штутгарта Михаэль Бальвег. Он призывает немцев не носить маски, не прививаться и не верить в серьезность пандемии. У Бальвега есть последователи, но вскоре их деятельность могут признать экстремистской.Борьба в Европе привела к так называемому феномену усталости. Он подразумевает утомление людей от пандемии, агитации и споров. В результате они забывают о второй прививке и пропускают ее. Это не дает достичь коллективного иммунитета. Но эпидемиологи не склонны преувеличивать проблему и уверяют — в ЕС вакцинировано более 60 процентов жителей. Сбавлять темпы они не намерены. И ищут новые способы убеждений.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сингапур (город), германия, португалия, ангела меркель, билл гейтс, владимир зеленский, facebook, россия, коронавирус covid-19