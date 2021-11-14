https://ria.ru/20211114/tranzit-1759009360.html

На Украине отметили сокращение транзита нефтепродуктов, сообщили СМИ

На Украине отметили сокращение транзита нефтепродуктов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2021

На Украине отметили сокращение транзита нефтепродуктов, сообщили СМИ

Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысячи тонн, сообщило профильное издание enkorr со ссылкой на исследование консалтинговой РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:29

2021-11-14T17:29

2021-11-14T17:29

в мире

нефть

украина

молдавия

польша

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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысячи тонн, сообщило профильное издание enkorr со ссылкой на исследование консалтинговой группы "А-95"."В январе-октябре 2021 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года… Транзит дизельного топлива за десять месяцев снизился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,2 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т - из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т - из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т - из России в Польшу. Перевозки бензина в Молдову выросли на 48%, до 8,4 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. т", - пишет издание.В январе-октябре 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.

https://ria.ru/20211114/dno-1759002578.html

украина

молдавия

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в мире, нефть, украина, молдавия, польша