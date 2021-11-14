https://ria.ru/20211114/tayvan-1758963650.html
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня - РИА Новости, 14.11.2021
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня
Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выразил китайскому коллеге, министру иностранных... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T04:03
2021-11-14T04:03
2021-11-14T04:03
в мире
сша
китай
тайвань
си цзиньпин
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выразил китайскому коллеге, министру иностранных дел Ван И обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня, заявил госдепартамент."Госсекретарь подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и выразил обеспокоенность продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением КНР на Тайвань. Он призвал Пекин участвовать в осмысленном диалоге для мирного разрешения вопросов по обе стороны пролива таким образом, чтобы это соответствовало пожеланиям и интересам тайваньцев", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном в субботу.Он уточнил, что разговор прошел еще в пятницу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/tayvan-1758315891.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, тайвань, си цзиньпин, энтони блинкен
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня
Блинкен выразил главе МИД Китая Ван И обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня