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Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня - РИА Новости, 14.11.2021
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня
Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выразил китайскому коллеге, министру иностранных... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T04:03
2021-11-14T04:03
в мире
сша
китай
тайвань
си цзиньпин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выразил китайскому коллеге, министру иностранных дел Ван И обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня, заявил госдепартамент."Госсекретарь подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и выразил обеспокоенность продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением КНР на Тайвань. Он призвал Пекин участвовать в осмысленном диалоге для мирного разрешения вопросов по обе стороны пролива таким образом, чтобы это соответствовало пожеланиям и интересам тайваньцев", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном в субботу.Он уточнил, что разговор прошел еще в пятницу.
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в мире, сша, китай, тайвань, си цзиньпин, энтони блинкен
04:03 14.11.2021
 
Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня

Блинкен выразил главе МИД Китая Ван И обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выразил китайскому коллеге, министру иностранных дел Ван И обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня, заявил госдепартамент.
"Госсекретарь подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и выразил обеспокоенность продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением КНР на Тайвань. Он призвал Пекин участвовать в осмысленном диалоге для мирного разрешения вопросов по обе стороны пролива таким образом, чтобы это соответствовало пожеланиям и интересам тайваньцев", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном в субботу.
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 21:42Авторы
Остров раздора: США нарвались на гнев Пекина из-за Тайваня
Он уточнил, что разговор прошел еще в пятницу.
 
В миреСШАКитайТайваньСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
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