https://ria.ru/20211114/tayvan-1758963650.html

Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня

Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня - РИА Новости, 14.11.2021

Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выразил китайскому коллеге, министру иностранных... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T04:03

2021-11-14T04:03

2021-11-14T04:03

в мире

сша

китай

тайвань

си цзиньпин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выразил китайскому коллеге, министру иностранных дел Ван И обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня, заявил госдепартамент."Госсекретарь подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и выразил обеспокоенность продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением КНР на Тайвань. Он призвал Пекин участвовать в осмысленном диалоге для мирного разрешения вопросов по обе стороны пролива таким образом, чтобы это соответствовало пожеланиям и интересам тайваньцев", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном в субботу.Он уточнил, что разговор прошел еще в пятницу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/tayvan-1758315891.html

сша

китай

тайвань

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в мире, сша, китай, тайвань, си цзиньпин, энтони блинкен