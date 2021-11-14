19:52 14.11.2021 (обновлено: 21:27 14.11.2021)
Британцы оценили идею вступить в "войну" с Россией на стороне Украины
Читатели Mirror оценили идею Британии отправить солдат на "войну" с Россией из-за Украины
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Mirror высказались об идее отправки солдат на Украину в случае вооруженного конфликта с Россией.
"Если начнется третья мировая, не будет такого места, где бы мы могли спрятаться, нам всем придет конец", — напомнил londonboy107.
"Спросите себя, действительно ли мы хотим серьезной войны с Россией? Мы хотим, чтобы наши парни умирали на Украине? Мы хотим, чтобы над Лондоном прогремел ядерный взрыв? Не будьте сумасшедшими!" — написал Alex112.
"Давайте честно, после сокращений, под которые подпала британская армия, она не сможет сражаться как следует. Путин просто проглотит ее целиком", — считает insideout.
"Борис Джонсон не может мобилизовать войска даже для того, чтобы отбросить беженцев от Великобритании. <…> Такие темы, как Россия или Украина, отвлекают внимание людей от политических скандалов. Это просто удобный маневр", — отметил soulbanshee.
Ранее британская газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Лондон готов направить на Украину около 600 бойцов сил спецназначения в случае "конфликта" между Россией и Украиной.
На этой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск, он предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года", когда она "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию".
Президент России Владимир Путин назвал заявления о подготовке "вторжения" в соседнюю страну алармистскими.
Западные страны уже не раз выражали "обеспокоенность" из-за перемещения российских военных около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте Москвы и Киева очередным вымыслом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.