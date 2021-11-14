https://ria.ru/20211114/situatsiya-1759019764.html
В Ереване заявили об относительной стабилизации на границе с Азербайджаном
В Ереване заявили об относительной стабилизации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 14.11.2021
В Ереване заявили об относительной стабилизации на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении заявило об относительной стабилизации обстановки на участке границы с Азербайджаном, где, как утверждало армянское военное... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T19:26
2021-11-14T19:26
2021-11-14T19:26
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армения
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минобороны армении
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ЕРЕВАН, 14 ноя- РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило об относительной стабилизации обстановки на участке границы с Азербайджаном, где, как утверждало армянское военное ведомство, азербайджанские ВС безуспешно пытались продвинуть свои позиции, что привело к интенсивной перестрелке."По состоянию на 19.00 (18.00 мск) обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, где подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение, относительно стабилизировалась. Стрельбы нет. Ведутся переговоры для разрешения ситуации. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте минобороны.В министерстве заявили также, что распространяемая в социальных сетях информация, что на данном участке границы на армянскую территорию вошла бронетехника ВС Азербайджана, не соответствует действительности.Ранее в ведомстве сообщили, что переговоры с азербайджанской стороной ведутся при посредничестве российской стороны.
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в мире, граница, армения, азербайджан, минобороны армении
В Ереване заявили об относительной стабилизации на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило об относительной стабилизации на границе с Азербайджаном