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Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow
Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow - РИА Новости, 14.11.2021
Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow
Российский самолет МС-21 прошел в штатном режиме перелет и тренировку перед участием в выставке Dubai Airshow и показал свои возможности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:05
2021-11-14T18:31
экономика
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
аэрофлот
олег бочаров (политик)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1759001962.jpg?1636903902
ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Российский самолет МС-21 прошел в штатном режиме перелет и тренировку перед участием в выставке Dubai Airshow и показал свои возможности, рассказал РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров."И перелетел штатно, и оттренировался штатно", - рассказал Бочаров."Очень отрадно, что самолет на плановых режимах, которые он сейчас продемонстрировал, отработал всю свою программу", - добавил замминистра.Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14 до этого проходил летные испытания с декабря 2020 года.Для участия в Dubai Airshow 2021 на нем установлена часть салона бизнес- и эконом-класса. Это позволит продемонстрировать одно из преимуществ МС-21 – увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем.Самолет МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" компания "Россия".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), аэрофлот, олег бочаров (политик)
16:05 14.11.2021 (обновлено: 18:31 14.11.2021)
 
Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow

Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow и отработал всю программу

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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Российский самолет МС-21 прошел в штатном режиме перелет и тренировку перед участием в выставке Dubai Airshow и показал свои возможности, рассказал РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
"И перелетел штатно, и оттренировался штатно", - рассказал Бочаров.
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22 августа, 14:12
Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
"Очень отрадно, что самолет на плановых режимах, которые он сейчас продемонстрировал, отработал всю свою программу", - добавил замминистра.
Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14 до этого проходил летные испытания с декабря 2020 года.
Для участия в Dubai Airshow 2021 на нем установлена часть салона бизнес- и эконом-класса. Это позволит продемонстрировать одно из преимуществ МС-21 – увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем.
Самолет МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" компания "Россия".
Макет пассажирского самолета МС-21-310 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 14:23Сказано в эфире
Авиаэксперт назвал конкурентные преимущества самолета МС-21
 
ЭкономикаИркут (корпорация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)АэрофлотОлег Бочаров (политик)
 
 
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