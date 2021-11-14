https://ria.ru/20211114/samolet-1759001962.html

Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow

Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow - РИА Новости, 14.11.2021

Самолет МС-21 штатно прошел перелет и тренировку к Dubai Airshow

Российский самолет МС-21 прошел в штатном режиме перелет и тренировку перед участием в выставке Dubai Airshow и показал свои возможности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:05

2021-11-14T16:05

2021-11-14T18:31

экономика

иркут (корпорация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

аэрофлот

олег бочаров (политик)

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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1759001962.jpg?1636903902

ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Российский самолет МС-21 прошел в штатном режиме перелет и тренировку перед участием в выставке Dubai Airshow и показал свои возможности, рассказал РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров."И перелетел штатно, и оттренировался штатно", - рассказал Бочаров."Очень отрадно, что самолет на плановых режимах, которые он сейчас продемонстрировал, отработал всю свою программу", - добавил замминистра.Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14 до этого проходил летные испытания с декабря 2020 года.Для участия в Dubai Airshow 2021 на нем установлена часть салона бизнес- и эконом-класса. Это позволит продемонстрировать одно из преимуществ МС-21 – увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем.Самолет МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" компания "Россия".

https://ria.ru/20210822/samolet-1746745183.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/samolet-1743443246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), аэрофлот, олег бочаров (политик)