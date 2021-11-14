https://ria.ru/20211114/samolet-1758968574.html

При крушении самолета в США погибли четыре человека

При крушении самолета в США погибли четыре человека - РИА Новости, 14.11.2021

При крушении самолета в США погибли четыре человека

Четыре человека погибли, один пострадал в результате крушения самолета на территории аэропорта на острове Бивер в американском штате Мичиган, передает местный... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T08:47

2021-11-14T08:47

2021-11-14T08:47

в мире

мичиган

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, один пострадал в результате крушения самолета на территории аэропорта на острове Бивер в американском штате Мичиган, передает местный телеканал WPBN-TV со ссылкой на офис шерифа округа Шарлевой.Согласно отчету офиса шерифа, самолет разбился в субботу, когда прибывал в аэропорт Велке. На борту находились пять человек, четверо погибли, выживший доставлен в больницу.

https://ria.ru/20211114/dtp-1758968313.html

мичиган

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2021

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в мире, мичиган