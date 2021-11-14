https://ria.ru/20211114/samolet-1758968574.html
При крушении самолета в США погибли четыре человека
При крушении самолета в США погибли четыре человека - РИА Новости, 14.11.2021
При крушении самолета в США погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один пострадал в результате крушения самолета на территории аэропорта на острове Бивер в американском штате Мичиган, передает местный... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:47
2021-11-14T08:47
2021-11-14T08:47
в мире
мичиган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1920x0_80_0_0_4165721ef38e7834f2335a1f6133b00a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, один пострадал в результате крушения самолета на территории аэропорта на острове Бивер в американском штате Мичиган, передает местный телеканал WPBN-TV со ссылкой на офис шерифа округа Шарлевой.Согласно отчету офиса шерифа, самолет разбился в субботу, когда прибывал в аэропорт Велке. На борту находились пять человек, четверо погибли, выживший доставлен в больницу.
https://ria.ru/20211114/dtp-1758968313.html
мичиган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_348:0:1701:1015_1920x0_80_0_0_b2e67e714ee4e51bb1b9dddc2d281783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган
При крушении самолета в США погибли четыре человека
При крушении самолета в штате Мичиган погибли четыре человека, еще один пострадал