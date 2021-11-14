https://ria.ru/20211114/rosoboroneksport-1758979146.html
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400 - РИА Новости, 14.11.2021
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400
Предконтрактная работа на поставку за рубеж системы ПВО-ПРО С-400 идет очень насыщенно, требуются серьезные консультации и и выяснения потребностей каждого... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:16
2021-11-14T11:16
2021-11-14T11:16
безопасность
азия
рособоронэкспорт
с-400 «триумф»
ближний восток
александр михеев
россия
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ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Предконтрактная работа на поставку за рубеж системы ПВО-ПРО С-400 идет очень насыщенно, требуются серьезные консультации и и выяснения потребностей каждого заказчика, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Ранее, на форуме "Армия-2021", он говорил, что ведутся переговоры на поставку С-400 с семью странами Азии и Африки."Поставка таких высокотехнологичных систем, как ЗРС С-400 "Триумф", требует серьезных консультаций и выяснения индивидуальных потребностей каждого заказчика. Этот фактор делает предконтрактную работу более насыщенной, нежели при обсуждении поставок более массовой продукции в типовой комплектации", - сказал Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.При этом он подчеркнул, что партнеры из стран Азии и Ближнего Востока при необходимости сами пожелают объявить о приобретении этих высокоэффективных и уникальных для мирового рынка систем.Россия пока поставила С-400 Китаю, Турции и начала поставки Индии.
https://ria.ru/20211114/oruzhie-1758969886.html
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безопасность, азия, рособоронэкспорт, с-400 «триумф», ближний восток, александр михеев, россия
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о насыщенной предконтрактной работе по экспорту С-400