https://ria.ru/20211114/revaktsinatsiya-1758963224.html

Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"

Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 14.11.2021

Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"

Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T03:20

2021-11-14T03:20

2021-11-14T09:38

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: "Очень критично".Он пояснил, что у человека через полгода понижается уровень антител на любой чужеродный антиген, если он постоянно с ним не сталкивается.Исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали ее эффективность (70 процентов) против дельта-штамма в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75 процентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.

https://ria.ru/20211113/lekarstva-1758870851.html

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2021

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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии