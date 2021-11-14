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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211114/revaktsinatsiya-1758963224.html
Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 14.11.2021
Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T03:20
2021-11-14T09:38
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: "Очень критично".Он пояснил, что у человека через полгода понижается уровень антител на любой чужеродный антиген, если он постоянно с ним не сталкивается.Исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали ее эффективность (70 процентов) против дельта-штамма в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75 процентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.
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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
03:20 14.11.2021 (обновлено: 09:38 14.11.2021)
 
Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"

Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 "Спутником Лайт" раз в полгода

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: "Очень критично".

В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма", — отметил ученый.

Он пояснил, что у человека через полгода понижается уровень антител на любой чужеродный антиген, если он постоянно с ним не сталкивается.
Исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали ее эффективность (70 процентов) против дельта-штамма в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75 процентов.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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