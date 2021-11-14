https://ria.ru/20211114/putin-1758989799.html
Путин объяснил, почему возобновились учения стратегической авиации
Путин объяснил, почему возобновились учения стратегической авиации - РИА Новости, 14.11.2021
Путин объяснил, почему возобновились учения стратегической авиации
Россия возобновила учения стратегической авиации несколько лет назад, поскольку США не стали прекращать такие полеты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:46
2021-11-14T13:46
2021-11-14T15:28
политика
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россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Россия возобновила учения стратегической авиации несколько лет назад, поскольку США не стали прекращать такие полеты, заявил президент России Владимир Путин."Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили", - заявил российский президент в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Мы подождали, подождали, и ждали лет 5, по-моему, ну примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет", - добавил глава государства.
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политика, сша, россия, владимир путин
13:46 14.11.2021 (обновлено: 15:28 14.11.2021)
Путин объяснил, почему возобновились учения стратегической авиации
Путин: Россия возобновила учения стратегической авиации, поскольку США их не прекратили