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Финал национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная"
Финал национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" - РИА Новости, 14.11.2021
Финал национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная"
В московском театре "Русская песня" состоялся отложенный на полтора года финал конкурса национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Самые РИА Новости, 14.11.2021
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В московском театре "Русская песня" состоялся отложенный на полтора года финал конкурса национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Самые яркие моменты Гран-при — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото
10:41 14.11.2021
 

Финал национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная"

Читать ria.ru в
В московском театре "Русская песня" состоялся отложенный на полтора года финал конкурса национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Самые яркие моменты Гран-при — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов

Лучшие молодежные танцевальные коллективы, победившие на региональных этапах премии, встретились в большом московском финале.

На фото — артисты образовательного детского ансамбля танца "Радуга" из Ставрополя.

Артисты образовательного детского ансамбля танца Радуга из города Ставрополя выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
1 из 11

Лучшие молодежные танцевальные коллективы, победившие на региональных этапах премии, встретились в большом московском финале.

На фото — артисты образовательного детского ансамбля танца "Радуга" из Ставрополя.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Они соревновались за главный приз — Гран-при премии "Весна священная". Также лауреатов награждали "золотым" или "серебряным" дипломом финалиста и статуэткой премии.

На фото — артисты театра танца "VIP-поколение" из Курска.

Артисты театр танца VIP-поколение из города Курска выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
2 из 11

Они соревновались за главный приз — Гран-при премии "Весна священная". Также лауреатов награждали "золотым" или "серебряным" дипломом финалиста и статуэткой премии.

На фото — артисты театра танца "VIP-поколение" из Курска.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Жюри выбрало восемь лучших коллективов.

На фото — артисты ансамбля танца "Сармат".

Артисты детско-юношеского ансамбля танца Сармат из города Владикавказа выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
3 из 11

Жюри выбрало восемь лучших коллективов.

На фото — артисты ансамбля танца "Сармат".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Среди них — ансамбль "Ералаш" из Челябинска, "Вдохновение" из Приморского края, Forte из Астрахани, "Сармат" из Владикавказа, "VIP-вдохновение" из Курска, "Арлекино" из Нижнего Новгорода, "Сибирские узоры" из Новосибирска (на фото) и "Радуга" из Ставрополя.

Артисты ансамбля народного танца Сибирские узоры из города Новосибирска выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
4 из 11

Среди них — ансамбль "Ералаш" из Челябинска, "Вдохновение" из Приморского края, Forte из Астрахани, "Сармат" из Владикавказа, "VIP-вдохновение" из Курска, "Арлекино" из Нижнего Новгорода, "Сибирские узоры" из Новосибирска (на фото) и "Радуга" из Ставрополя.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и департамента культуры Москвы.

На фото — артисты ансамбля танца "Ералаш".

Артисты ансамбля танца Ералаш из города Челябинска выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
5 из 11

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и департамента культуры Москвы.

На фото — артисты ансамбля танца "Ералаш".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Художественный руководитель премии "Весна священная" — народная артистка России Илзе Лиепа.

Художественный руководитель премии Весна священная, народная артистка России Илзе Лиепа во время финала Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
6 из 11

Художественный руководитель премии "Весна священная" — народная артистка России Илзе Лиепа.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Миссия проекта — объединить молодежь со всей страны и дать ей творческий импульс рядом с признанными профессионалами.

На фото — артисты ансамбля народного танца "Сибирские узоры".

Артисты ансамбля народного танца Сибирские узоры из города Новосибирска выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
7 из 11

Миссия проекта — объединить молодежь со всей страны и дать ей творческий импульс рядом с признанными профессионалами.

На фото — артисты ансамбля народного танца "Сибирские узоры".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Спектакли премии — масштабные мультижанровые проекты, которые создали мастера сцены для детских любительских коллективов России.

На фото — артисты хореографического ансамбля "Вдохновение".

Артисты хореографического ансамбля Вдохновение из поселка Кавалерово Приморского края выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
8 из 11

Спектакли премии — масштабные мультижанровые проекты, которые создали мастера сцены для детских любительских коллективов России.

На фото — артисты хореографического ансамбля "Вдохновение".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Во время Гран-при также состоялась премьера гала-спектакля "Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел" по мотивам эпосов народов России, в котором главный герой Матвей отправляется в путешествие по просторам страны.

Артисты выступают в финале Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
9 из 11

Во время Гран-при также состоялась премьера гала-спектакля "Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел" по мотивам эпосов народов России, в котором главный герой Матвей отправляется в путешествие по просторам страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Команда молодых хореографов выезжала в города для постановки танцевальных фрагментов.

Артисты после завершения финала Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
10 из 11

Команда молодых хореографов выезжала в города для постановки танцевальных фрагментов.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В Гала-спектакле участвовали обладатели Гран-при конкурсов прошлых лет, а также Илзе Лиепа, Екатерина и Александр Стриженов, Сергей Друзьяка и еще 140 артистов из девяти городов.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова во время финала Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве
11 из 11

В Гала-спектакле участвовали обладатели Гран-при конкурсов прошлых лет, а также Илзе Лиепа, Екатерина и Александр Стриженов, Сергей Друзьяка и еще 140 артистов из девяти городов.

© РИА Новости / Максим Блинов
 
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