Финал национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная"

Среди них — ансамбль "Ералаш" из Челябинска, "Вдохновение" из Приморского края, Forte из Астрахани, "Сармат" из Владикавказа, "VIP-вдохновение" из Курска, "Арлекино" из Нижнего Новгорода, "Сибирские узоры" из Новосибирска (на фото) и "Радуга" из Ставрополя.