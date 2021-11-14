Финал национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная"
Лучшие молодежные танцевальные коллективы, победившие на региональных этапах премии, встретились в большом московском финале.
На фото — артисты образовательного детского ансамбля танца "Радуга" из Ставрополя.
Лучшие молодежные танцевальные коллективы, победившие на региональных этапах премии, встретились в большом московском финале.
На фото — артисты образовательного детского ансамбля танца "Радуга" из Ставрополя.
Они соревновались за главный приз — Гран-при премии "Весна священная". Также лауреатов награждали "золотым" или "серебряным" дипломом финалиста и статуэткой премии.
На фото — артисты театра танца "VIP-поколение" из Курска.
Они соревновались за главный приз — Гран-при премии "Весна священная". Также лауреатов награждали "золотым" или "серебряным" дипломом финалиста и статуэткой премии.
На фото — артисты театра танца "VIP-поколение" из Курска.
Жюри выбрало восемь лучших коллективов.
На фото — артисты ансамбля танца "Сармат".
Жюри выбрало восемь лучших коллективов.
На фото — артисты ансамбля танца "Сармат".
Среди них — ансамбль "Ералаш" из Челябинска, "Вдохновение" из Приморского края, Forte из Астрахани, "Сармат" из Владикавказа, "VIP-вдохновение" из Курска, "Арлекино" из Нижнего Новгорода, "Сибирские узоры" из Новосибирска (на фото) и "Радуга" из Ставрополя.
Среди них — ансамбль "Ералаш" из Челябинска, "Вдохновение" из Приморского края, Forte из Астрахани, "Сармат" из Владикавказа, "VIP-вдохновение" из Курска, "Арлекино" из Нижнего Новгорода, "Сибирские узоры" из Новосибирска (на фото) и "Радуга" из Ставрополя.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и департамента культуры Москвы.
На фото — артисты ансамбля танца "Ералаш".
Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и департамента культуры Москвы.
На фото — артисты ансамбля танца "Ералаш".
Художественный руководитель премии "Весна священная" — народная артистка России Илзе Лиепа.
Художественный руководитель премии "Весна священная" — народная артистка России Илзе Лиепа.
Миссия проекта — объединить молодежь со всей страны и дать ей творческий импульс рядом с признанными профессионалами.
На фото — артисты ансамбля народного танца "Сибирские узоры".
Миссия проекта — объединить молодежь со всей страны и дать ей творческий импульс рядом с признанными профессионалами.
На фото — артисты ансамбля народного танца "Сибирские узоры".
Спектакли премии — масштабные мультижанровые проекты, которые создали мастера сцены для детских любительских коллективов России.
На фото — артисты хореографического ансамбля "Вдохновение".
Спектакли премии — масштабные мультижанровые проекты, которые создали мастера сцены для детских любительских коллективов России.
На фото — артисты хореографического ансамбля "Вдохновение".
Во время Гран-при также состоялась премьера гала-спектакля "Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел" по мотивам эпосов народов России, в котором главный герой Матвей отправляется в путешествие по просторам страны.
Во время Гран-при также состоялась премьера гала-спектакля "Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел" по мотивам эпосов народов России, в котором главный герой Матвей отправляется в путешествие по просторам страны.
Команда молодых хореографов выезжала в города для постановки танцевальных фрагментов.
Команда молодых хореографов выезжала в города для постановки танцевальных фрагментов.
В Гала-спектакле участвовали обладатели Гран-при конкурсов прошлых лет, а также Илзе Лиепа, Екатерина и Александр Стриженов, Сергей Друзьяка и еще 140 артистов из девяти городов.
В Гала-спектакле участвовали обладатели Гран-при конкурсов прошлых лет, а также Илзе Лиепа, Екатерина и Александр Стриженов, Сергей Друзьяка и еще 140 артистов из девяти городов.