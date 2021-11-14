https://ria.ru/20211114/pozhar-1759037360.html
Пожар на НЛМК в Липецке потушили за 15 минут, заявила компания
Пожар на НЛМК в Липецке потушили за 15 минут, заявила компания - РИА Новости, 14.11.2021
Пожар на НЛМК в Липецке потушили за 15 минут, заявила компания
Возгорание, возникшее в результате хлопка на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината, было ликвидировано в течение 15 минут, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T23:15
2021-11-14T23:15
2021-11-14T23:17
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
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ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Возгорание, возникшее в результате хлопка на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината, было ликвидировано в течение 15 минут, сообщил РИА Новости представитель компании.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в воскресенье вечером. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий, которого извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен."Четырнадцатого ноября в 21.30 (мск) на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха", - сообщил собеседник агентства.По его словам, причины произошедшего уточняются.
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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк
23:15 14.11.2021 (обновлено: 23:17 14.11.2021)
Пожар на НЛМК в Липецке потушили за 15 минут, заявила компания
Представитель компании заявил, что пожар на НЛМК в Липецке потушили за 15 минут