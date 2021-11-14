https://ria.ru/20211114/pozhar-1758986473.html

После гибели семьи на пожаре в Архангельске возбудили дело

После гибели семьи на пожаре в Архангельске возбудили дело - РИА Новости, 14.11.2021

После гибели семьи на пожаре в Архангельске возбудили дело

Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело посте того, как при пожаре в деревянном доме погибла семья из трех человек, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:14

2021-11-14T13:14

2021-11-14T13:14

происшествия

архангельск

архангельская область

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россия

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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело посте того, как при пожаре в деревянном доме погибла семья из трех человек, сообщили в региональном СУСК РФ.Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье в деревянном доме по улице Михаила Новова в Архангельске. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела трех членов семьи: двух мужчин 89 и 45 лет, а также одной женщины 79 лет. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения."По данному факту следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Следователи собирают информацию на месте пожара, допрашивают свидетелей, назначены судебно- медицинские, химическая и пожарно-техническая экспертизы. "Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электропроводки", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20211114/pozhar-1758980560.html

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архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, архангельск, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), россия