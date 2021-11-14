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При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека

При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека - РИА Новости, 14.11.2021

При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека

Три человека были обнаружены погибшими при тушении пожара в деревянном доме на улице Михаила Новова в Архангельске в ночь на воскресенье, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:33

2021-11-14T11:33

2021-11-14T11:33

происшествия

архангельск

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Три человека были обнаружены погибшими при тушении пожара в деревянном доме на улице Михаила Новова в Архангельске в ночь на воскресенье, сообщили в региональном главке МЧС России.Пожар вспыхнул около 2.00 мск в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного деревянного жилого дома. "Из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек... В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате пожара повреждена квартира, лестничный марш, наружная обшивка дома на 30 квадратных метрах, кровля на 250 квадратных метрах. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе 24 человек и семи единиц техники.Прокуратура Архангельской области начала проверку по факту пожара. "Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности управляющей компанией. На место происшествия выезжал прокурор города Архангельска Сергей Котов", - говорится в сообщении ведомства. Как добавили в прокуратуре, решается вопрос о предоставлении жильцам маневренного жилого фонда.

https://ria.ru/20211013/bulterer-1754404877.html

архангельск

архангельская область

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происшествия, архангельск, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)