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При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека
При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека - РИА Новости, 14.11.2021
При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека
Три человека были обнаружены погибшими при тушении пожара в деревянном доме на улице Михаила Новова в Архангельске в ночь на воскресенье, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:33
2021-11-14T11:33
происшествия
архангельск
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Три человека были обнаружены погибшими при тушении пожара в деревянном доме на улице Михаила Новова в Архангельске в ночь на воскресенье, сообщили в региональном главке МЧС России.Пожар вспыхнул около 2.00 мск в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного деревянного жилого дома. "Из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек... В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате пожара повреждена квартира, лестничный марш, наружная обшивка дома на 30 квадратных метрах, кровля на 250 квадратных метрах. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе 24 человек и семи единиц техники.Прокуратура Архангельской области начала проверку по факту пожара. "Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности управляющей компанией. На место происшествия выезжал прокурор города Архангельска Сергей Котов", - говорится в сообщении ведомства. Как добавили в прокуратуре, решается вопрос о предоставлении жильцам маневренного жилого фонда.
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происшествия, архангельск, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:33 14.11.2021
 
При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека

При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека, спаслись восемь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Три человека были обнаружены погибшими при тушении пожара в деревянном доме на улице Михаила Новова в Архангельске в ночь на воскресенье, сообщили в региональном главке МЧС России.
Пожар вспыхнул около 2.00 мск в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного деревянного жилого дома. "Из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек... В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара повреждена квартира, лестничный марш, наружная обшивка дома на 30 квадратных метрах, кровля на 250 квадратных метрах. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе 24 человек и семи единиц техники.
Прокуратура Архангельской области начала проверку по факту пожара. "Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности управляющей компанией. На место происшествия выезжал прокурор города Архангельска Сергей Котов", - говорится в сообщении ведомства. Как добавили в прокуратуре, решается вопрос о предоставлении жильцам маневренного жилого фонда.
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ПроисшествияАрхангельскАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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