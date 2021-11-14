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Липецкие власти рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМП
Липецкие власти рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМП - РИА Новости, 14.11.2021
Липецкие власти рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМП
Женщина, пострадавшая в результате взрыва на территории Новолипецкого металлургического комбината, находится в шоковом состоянии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T22:55
2021-11-14T22:55
2021-11-14T22:55
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
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ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате взрыва на территории Новолипецкого металлургического комбината, находится в шоковом состоянии, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в воскресенье вечером. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий, которого извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен."Пострадавшая одна. В шоковом (состоянии)", - сообщил собеседник агентства.В ГУМЧС по региону рассказали, что произошел пожар в цехе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината. Представитель НЛМК заявил РИА Новости, что пожара на комбинате нет.
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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк
Липецкие власти рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМП
Липецкие власти: пострадавшая при взрыве на НЛМК женщина находится в шоковом состоянии