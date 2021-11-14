https://ria.ru/20211114/postradavshaya-1759036539.html

Липецкие власти рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМП

Липецкие власти рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМП - РИА Новости, 14.11.2021

Липецкие власти рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМП

Женщина, пострадавшая в результате взрыва на территории Новолипецкого металлургического комбината, находится в шоковом состоянии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:55

2021-11-14T22:55

2021-11-14T22:55

происшествия

новолипецкий металлургический комбинат

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате взрыва на территории Новолипецкого металлургического комбината, находится в шоковом состоянии, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в воскресенье вечером. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий, которого извлекли из-под завалов и госпитализировали. При этом технологический процесс предприятия не нарушен."Пострадавшая одна. В шоковом (состоянии)", - сообщил собеседник агентства.В ГУМЧС по региону рассказали, что произошел пожар в цехе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината. Представитель НЛМК заявил РИА Новости, что пожара на комбинате нет.

https://ria.ru/20211114/pozhar-1758973779.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк