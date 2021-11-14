https://ria.ru/20211114/poklonskaya-1759021984.html
Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире
Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире - РИА Новости, 14.11.2021
Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после недавних публикаций в СМИ информации о месте ее... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T19:43
2021-11-14T19:43
2021-11-14T19:46
кабо-верде
москва
наталья поклонская
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756423201_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_2da327f1eec41a0cae05ab091404ebf7.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после недавних публикаций в СМИ информации о месте ее проживания.Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена служебная квартира в Москве, а также был указан ее адрес."После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти... какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому - в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много - они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства", - написала она в своем Telegram-канале.Она отметила, что апогеем стала Крымская весна, после которой были попытки лишить ее жизни и выкрасть ее ребёнка."Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента. С учётом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне", - добавила она.Поклонская отметила, что никогда бы не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность жильё ни от российского, ни от украинского государства.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду.* СМИ, признанное в России иноагентом
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/poklonskaya-1757175166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211114/poklonskaya-1759003610.html
кабо-верде
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756423201_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f0c31d9b65521bbb3cbf5a822df1cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабо-верде, москва, наталья поклонская, россия
19:43 14.11.2021 (обновлено: 19:46 14.11.2021)
Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире
Поклонская волнуется о своей безопасности и ребенка после публикаций о месте ее жительства
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская
заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после недавних публикаций в СМИ информации о месте ее проживания.
Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена служебная квартира в Москве
, а также был указан ее адрес.
"После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти... какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому - в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много - они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства", - написала она в своем Telegram
-канале.
Она отметила, что апогеем стала Крымская весна, после которой были попытки лишить ее жизни и выкрасть ее ребёнка.
"Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента. С учётом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне", - добавила она.
Поклонская отметила, что никогда бы не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность жильё ни от российского, ни от украинского государства.
Президент России Владимир Путин
в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки
. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду.
* СМИ, признанное в России иноагентом