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Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире
Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире - РИА Новости, 14.11.2021
Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после недавних публикаций в СМИ информации о месте ее... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T19:43
2021-11-14T19:46
кабо-верде
москва
наталья поклонская
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после недавних публикаций в СМИ информации о месте ее проживания.Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена служебная квартира в Москве, а также был указан ее адрес."После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти... какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому - в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много - они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства", - написала она в своем Telegram-канале.Она отметила, что апогеем стала Крымская весна, после которой были попытки лишить ее жизни и выкрасть ее ребёнка."Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента. С учётом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне", - добавила она.Поклонская отметила, что никогда бы не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность жильё ни от российского, ни от украинского государства.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду.* СМИ, признанное в России иноагентом
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/poklonskaya-1757175166.html
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кабо-верде, москва, наталья поклонская, россия
19:43 14.11.2021 (обновлено: 19:46 14.11.2021)
 
Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций о ее квартире

Поклонская волнуется о своей безопасности и ребенка после публикаций о месте ее жительства

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после недавних публикаций в СМИ информации о месте ее проживания.
Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена служебная квартира в Москве, а также был указан ее адрес.
"После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти... какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому - в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много - они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства", - написала она в своем Telegram-канале.
Она отметила, что апогеем стала Крымская весна, после которой были попытки лишить ее жизни и выкрасть ее ребёнка.
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
1 ноября, 12:00В мире
Прокурор, политик, дипломат. Поклонская рассказала о планах на будущее
"Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента. С учётом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне", - добавила она.
Поклонская отметила, что никогда бы не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность жильё ни от российского, ни от украинского государства.
Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду.
* СМИ, признанное в России иноагентом
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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