https://ria.ru/20211114/poklonskaya-1759005805.html

Поклонская ответила на угрозы выкрасть ее из Кабо-Верде

Поклонская ответила на угрозы депутата Рады "упаковать" ее в СИЗО - РИА Новости, 14.11.2021

Поклонская ответила на угрозы выкрасть ее из Кабо-Верде

Наталья Поклонская предложила людям "равняться" на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который пообещал "упаковать" ее в киевский СИЗО. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:46

2021-11-14T16:46

2021-11-14T17:50

украина

кабо-верде

владимир путин

наталья поклонская

олег николенко

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наталья Поклонская предложила людям "равняться" на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который пообещал "упаковать" ее в киевский СИЗО."Смотрю я на Алексея (депутата ВРУ) и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!" — саркастично заметила Поклонская в своем телеграм-канале.Дипломат подчеркнула, что все годы службы честно исполняла свою работу, однако на нее обижено много людей: "потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз"."Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства <...>. Апогеем стала Крымская весна — я даже стала одним из ее символов. Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, и даже пытались выкрасть моего ребенка, но все хорошо закончилось", — написала Поклонская.По словам посла, как ее собственные данные, так и информация о ее дочери оказались в открытом доступе, в том числе для СМИ, занесенных в реестр иностранных агентов."С учетом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей", — подытожила она.Ранее Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции российского дипломата. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской страны по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.В Москве заявляли, что новая должность политика "не имеет никакого отношения к Украине", и напомнили о ее "абсолютном иммунитете". Источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что Киев действительно связывался с местными властями по поводу Поклонской, но шансов добиться ее выдачи нет. По словам собеседника агентства, "это шутка просто", на которую не следует обращать внимания.

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/poklonskaya-1757175166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/poklonskaya-1759003610.html

украина

кабо-верде

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская, олег николенко