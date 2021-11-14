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https://ria.ru/20211114/poklonskaya-1758995277.html
Украинский депутат нелепо пригрозил Поклонской
Депутат Рады заявил, что Поклонскую "упакуют" в киевское СИЗО - РИА Новости, 14.11.2021
Украинский депутат нелепо пригрозил Поклонской
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил недавно ставшей послом России в Кабо-Верде Наталье Поклонской арестом. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:54
2021-11-14T15:44
в мире
киев
кабо-верде
мид украины
наталья поклонская
алексей гончаренко
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил недавно ставшей послом России в Кабо-Верде Наталье Поклонской арестом."За свое предательство она-таки получила и дом в Крыму, и квартиру в Москве, ну а сама — на Кабо-Верде. Рассказывает, что все друзья к ней собираются приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, с Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО (следственный изолятор в Киеве. — Прим. ред.)", — заявил он на своем YouTube-канале.Ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции экс-прокурора Крыма после ее назначения главой дипмиссии. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской страны по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.В Москве в то же время заявили, что новая должность политика "не имеет никакого отношения к Украине", и напомнили о ее "абсолютном иммунитете". Источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что Киев связывался с местными властями по поводу Поклонской, но шансов добиться ее выдачи нет. По словам собеседника агентства, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".Тем не менее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал не оставлять попыток привлечь бывшего депутата Госдумы к ответственности. По его словам, вопросом экстрадиции уже занимаются Генпрокуратура, Минюст и МВД.Президент Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре. Сама она в ответ на угрозы Киева говорила, что едет в Африку "не бояться", а работать.
https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757150003.html
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в мире, киев, кабо-верде, мид украины, наталья поклонская, алексей гончаренко, дмитрий кулеба
14:54 14.11.2021 (обновлено: 15:44 14.11.2021)
 
Депутат Рады заявил, что Поклонскую "упакуют" в киевское СИЗО

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Поклонскую "упакуют" в киевское СИЗО

© Фото : nv_poklonskaya/InstagramНаталья Поклонская в дипломатической форме МИД России
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : nv_poklonskaya/Instagram
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил недавно ставшей послом России в Кабо-Верде Наталье Поклонской арестом.
"За свое предательство она-таки получила и дом в Крыму, и квартиру в Москве, ну а сама — на Кабо-Верде. Рассказывает, что все друзья к ней собираются приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, с Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО (следственный изолятор в Киеве. — Прим. ред.)", — заявил он на своем YouTube-канале.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 09:44
Поклонская рассказала, от чего будет зависеть ее дипломатическая карьера
Ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции экс-прокурора Крыма после ее назначения главой дипмиссии. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской страны по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.
В Москве в то же время заявили, что новая должность политика "не имеет никакого отношения к Украине", и напомнили о ее "абсолютном иммунитете". Источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что Киев связывался с местными властями по поводу Поклонской, но шансов добиться ее выдачи нет. По словам собеседника агентства, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 12:00В мире
Прокурор, политик, дипломат. Поклонская рассказала о планах на будущее
Тем не менее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал не оставлять попыток привлечь бывшего депутата Госдумы к ответственности. По его словам, вопросом экстрадиции уже занимаются Генпрокуратура, Минюст и МВД.
Президент Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре. Сама она в ответ на угрозы Киева говорила, что едет в Африку "не бояться", а работать.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 09:31
Поклонская написала диссертацию о российско-украинских отношениях
 
В миреКиевКабо-ВердеМИД УкраиныНаталья ПоклонскаяАлексей ГончаренкоДмитрий Кулеба
 
 
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