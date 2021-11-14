https://ria.ru/20211114/podmoskove-1758983015.html
В Подмосковье подросток погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами
В Подмосковье подросток погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами - РИА Новости, 14.11.2021
В Подмосковье подросток погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами
Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 17-летнего подростка из-за сработавшего боеприпаса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T12:21
2021-11-14T12:21
2021-11-14T12:21
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 17-летнего подростка из-за сработавшего боеприпаса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи со смертью 17-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб 12 ноября днем из-за неосторожного обращения с боеприпасами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Подольского городского прокурора Ильяс Салмин.
https://ria.ru/20210720/boepripas-1742080637.html
https://ria.ru/20210129/vzryv-1595157277.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье подросток погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами
В Подмосковье 17-летний подросток погиб из-за сработавшего боеприпаса