https://ria.ru/20211114/podmoskove-1758983015.html

В Подмосковье подросток погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами

В Подмосковье подросток погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами - РИА Новости, 14.11.2021

В Подмосковье подросток погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами

Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 17-летнего подростка из-за сработавшего боеприпаса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T12:21

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2021-11-14T12:21

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 17-летнего подростка из-за сработавшего боеприпаса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи со смертью 17-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб 12 ноября днем из-за неосторожного обращения с боеприпасами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Подольского городского прокурора Ильяс Салмин.

https://ria.ru/20210720/boepripas-1742080637.html

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московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье)