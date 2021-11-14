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В Лондоне почтили память советских воинов

В Лондоне почтили память советских воинов - РИА Новости, 14.11.2021

В Лондоне почтили память советских воинов

Жители Лондона, органы местной власти и общественные организации в День поминовения возложили венки к мемориалу советским гражданам, погибшим во время Второй... РИА Новости, 14.11.2021

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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Жители Лондона, органы местной власти и общественные организации в День поминовения возложили венки к мемориалу советским гражданам, погибшим во время Второй мировой войны, почтив память советских и российских солдат, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где в 1998 году был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.В церемонии, организованной фондом "Советский мемориал", приняли участие представители посольств России и Белоруссии, память погибших почтили общественные организации ветеранов Великобритании и органы местной власти.В прошлом году церемония была отменена из-за пандемии.Советник-посланник посольства России в Великобритании Иван Володин отметил, что это первое более или менее массовое памятное мероприятие после пандемии и назвал "очень приятным", что в нынешних непростых политических условиях в Британии чтят память погибших советских солдат."Это после перерыва из-за пандемии, пожалуй, первое мероприятие, которое можно считать более или менее массовым, может, оно собирает не так много людей, как 9 мая, но приятно, что пришли представители общественных организаций, соотечественников, ветеранские организации Великобритании… Это все очень приятно, и в нынешних непростых политических условиях напоминает нам о светлых страницах истории, когда мы с британцами были на одной стороне, мы ценим их отношение к нашей памяти, и надеюсь, что они ценят наше отношение", - сказал Володин в беседе с РИА Новости.Он подчеркнул, что политические разногласия между двумя странами не сказываются на этой сфере двусторонних отношений. По его словам, и Россия, и британские власти "вполне осознанно оберегают эту сферу от влияния политической конъюнктуры"."Это нас объединяет, это тот фундамент, в том числе, на котором мы будем строить, когда отношения начнут выправляться. Другое дело, годы идут, память немного размывается и здесь, и у нас, в политическом плане мы видим это как объединительное усилие. Эта сфера надежна защищена от политических передряг", - подчеркнул российский дипломат.Вице-председатель фонда "Советский мемориал" Филип Уилкинсон в беседе с РИА Новости отметил, что в этот день в Британии чтят память погибших в войнах всех наций, и, в частности, советских граждан, которых во времена Второй мировой войны погибло больше, чем во многих странах вместе взятых."В этот день мы чтим память всех погибших в войнах, представителей всех наций. Здесь, в частности, советский мемориал, который был установлен в 1999 году, потому что в войне 1939 -1945 погибли 27 миллионов советских. Это значительно больше, чем, наверное, в Британии, Франции, США, Канады и Австралии вместе взятых, но они все пострадали и все помнят. И такие пасмурные дни, как сегодня, напоминают о тех неприятных условиях, в которых находились люди во время войны. И поэтому мы помним их. Это никогда не будет забыто", - сказал он.День поминовения обычно отмечается в воскресенье, ближайшее к 11 ноября – дню подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В этом году дата выпала на 14 ноября, поэтому основные торжественные мероприятия, в которых обычно принимают участие члены королевской семьи, правительства и представители вооруженных сил, пройдут в воскресенье. Раньше в Поминальное воскресенье вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать всех, кто погиб в войнах и конфликтах.

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в мире, сша, франция, россия